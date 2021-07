L’obsession républicaine pour la théorie critique de la race nuit aux étudiants noirs .

Les élèves retournent à l’école à Seminole Heights Elementary School après que le Florida Department of Education a exigé que toutes les écoles doivent avoir un apprentissage en classe. (Photo par Octavio Jones/.)

À travers notre pays, les familles et les étudiants ont lutté pendant la pandémie pour suivre leurs progrès éducatifs. Pour de nombreuses familles, cette pandémie les a contraints à un apprentissage à distance induit par la crise auquel eux-mêmes et leurs districts scolaires locaux n’étaient pas préparés. Pour les étudiants de couleur, cet apprentissage à distance provoqué par la crise a démontré à la nation l’écart important auquel ils sont confrontés pour accéder de manière égale aux opportunités d’éducation.

Alors que certaines communautés ont facilement négocié ce processus, beaucoup trop de quartiers de notre pays ont vu des familles se débattre avec des éléments clés de l’apprentissage à distance tels que l’accès à Internet haut débit et la disponibilité d’outils technologiques clés tels que des ordinateurs portables et des tablettes.

Le résultat de ce chaos est la réalité qu’un nombre important d’étudiants de notre pays se préparent à retourner à l’école cet automne avec une perte d’apprentissage et des lacunes importantes dans leur éducation. Pour les étudiants de couleur, la perte d’apprentissage a été beaucoup plus importante. Dans une étude publiée par McKinsey en décembre 2020, il a été estimé que la perte d’apprentissage pour les étudiants de couleur en mathématiques était de 12 à 16 mois. Les enjeux et les défis qui attendent les enseignants, les élèves et les familles cet automne sont sérieux et nécessitent toute l’attention de nos élus.

Dans cette photo d’archive du jeudi 11 mars 2021, des bureaux sont disposés dans une salle de classe d’une école primaire de Nesquehoning, Pennsylvanie (AP Photo/Matt Slocum, File)



Dans cet environnement, vous supposeriez probablement que les décideurs et les élus sont conscients des graves défis auxquels nos élèves sont confrontés lors du retour à l’école et se concentreraient uniquement sur la lutte contre les pertes d’apprentissage et sur la garantie que tous les élèves disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir. Malheureusement, c’est la chose la plus éloignée de la vérité.

Dans de nombreux États et districts scolaires locaux à travers notre pays, les élus ont abandonné leur concentration sur la réussite des élèves et ont plutôt trouvé un nouvel ennemi politique dans l’éducation à chasser, la vérité sur l’histoire de notre nation.

Au cours des derniers mois, les nouvelles ont été remplies d’histoires sur les préoccupations croissantes de la droite politique concernant la théorie critique de la race. La théorie critique de la race a été décrite comme une attaque contre notre nation et des tentatives de l’extrême gauche politique d’endoctriner les enfants. Sénateur du Texas Ted Cruz l’a appelé “le poison qui est versé dans l’esprit de nos enfants” dans une interview à Fox News.

Alors que la droite découvrait son nouveau problème d’organisation politique, de nombreuses législatures d’États ont saisi cette occasion pour attaquer davantage la vérité historique sur notre nation. Dans le Missouri cette semaine, le comité mixte de leur législature sur l’éducation a tenu une vaste audience sur la théorie critique de la race. L’audience a duré trois heures et plus d’une demi-douzaine de personnes ont témoigné. Étonnamment, cette audience législative sur l’histoire et la race américaines n’a pas eu un seul élève, parent, enseignant ou responsable de l’éducation noir invité à témoigner.

Au Texas, le Sénat de l’État a récemment utilisé le gouverneur Greg Abbott‘s a appelé une session spéciale pour adopter une loi qui abrogerait bon nombre des exigences d’enseignement récemment adoptées en juin de cette année et garantissant que tous les étudiants ont été informés des expériences des populations marginalisées aux États-Unis. Cette nouvelle législation supprime les exigences selon lesquelles les écoles enseignent aux étudiants que la suprématie blanche est «moralement mauvaise» et supprime des documents historiques importants, tels que le Dr. Martin Luther King jr.« Lettre d’une prison de Birmingham » et « I Have A Dream » de la liste des documents historiques à utiliser dans les salles de classe.

Le Texas State Capitol est vu le premier jour de la session extraordinaire de la 87e législature le 8 juillet 2021 à Austin, Texas. (Photo de Tamir Kalifa/.)

Au Tennessee, les législateurs républicains n’ont pas tardé à rater une opportunité politique et ont adopté une loi interdisant l’enseignement de la théorie critique de la race. Ils ont collectivement écrit un éditorial pour le Tennessean où ils ont qualifié le CRT de « théorie dangereuse » qui mettait en danger tous les enfants de l’État. Ils ont clôturé leur éditorial en déclarant « Au Tennessee, nous croyons en la vérité. Nous croyons en l’égalité des chances. Nous sommes fiers de notre histoire.

Alors que cette nouvelle vague de politiques de peur et de stratégies de campagne pour 2022 et au-delà a été publiée par les républicains, les étudiants ont regardé et sont ouvertement amusés par la déconnexion entre leur réalité d’étudiants et celle de décideurs politiques. Sur la plate-forme de médias sociaux dominée par la génération Z TikTok, les utilisateurs ont engagé des discussions sur ces tentatives d’interdire le CRT et de cacher la vérité dans l’histoire américaine. Un message par utilisateur TikTok Nicolas Ferroni, @mrferroni, a établi la comparaison entre la réponse des années 1950 et 1960 à la fin de la ségrégation dans les écoles à la peur actuelle du CRT. La publication a reçu plus de 89 000 likes.

@mrferroni Le racisme dans l’éducation dans les années 50 et 60 par rapport à aujourd’hui… #criticalracetheory #teach #fyp ♬ Comment vous aimez ça – BLACKPINK

Un autre article de TikTok, celui de Drew Blaze, @DrewBlazeOfficial, a expliqué ce que CRT signifiait pour enseigner à tous les enfants la véritable expérience des Noirs en Amérique. Il a démontré avec éloquence les faux arguments anti-CRT et a capturé ce que ressentent tant de membres de la génération Z. Son post a plus de 135 000 likes.

La déconnexion générationnelle à propos de l’éducation dans notre pays est cruciale à aborder. Alors que les décideurs politiques et les élus de nombreux États utilisent le processus législatif pour rechercher des stratégies de campagne et des thèmes de collecte de fonds pour 2022, les divers étudiants américains de la maternelle à la 12e année doivent faire face à la réalité que ce qu’ils ont vécu et perdu pendant COVID-19 semble de peu d’importance pour ceux-ci. qui prennent les décisions concernant leur avenir.

Les données accablantes de nos écoles sont que les étudiants de couleur, en particulier les étudiants noirs, ont été et continuent d’être négligés. Les étudiants noirs sont beaucoup plus susceptibles d’être disciplinés, les filles noires sont adultisées, nos cheveux naturels sont utilisés pour nous discriminer et nous sommes moins susceptibles d’être perçus et sélectionnés pour des programmes doués et talentueux.

Si ces élus se souciaient de «l’égalité des chances», ils abandonneraient leur théâtre politique sur le CRT et accepteraient les graves problèmes de notre système éducatif K-12 qui ont et continuent de refuser l’égalité des chances pour tous les élèves.

Haley Taylor Schlitz est dans sa troisième année de droit à la SMU Dedman School of Law. En mai 2019, elle a obtenu avec distinction un baccalauréat ès sciences du Texas Woman’s University College of Professional Education. Elle est également la plus jeune diplômée de l’histoire de la Texas Woman’s University et est une déléguée élue du Texas Democratic Party et a été élue et a été déléguée Joe Biden du Texas à la Convention nationale démocrate.

