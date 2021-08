L’obstruction de Biden, première partie | Ligne électrique ⋆ 10z virale

La conférence de presse de vendredi de Joe Biden comprenait un volet questions-réponses de 17 minutes. Mais il serait inexact de dire que Biden a répondu aux questions pendant 17 minutes, car une grande partie de ce temps a été consacrée à des questions qui n’ont pas été posées. Les « A » n’ont pas répondu aux « Q ».

Toutes les séries de questions (quatre au total, je pense) concernaient l’exécution du retrait de Biden d’Afghanistan. Mais Biden voulait parler de la décision de se retirer, une autre affaire.

Il était naturel pour Biden de tourner la discussion sur la décision de retrait plutôt que sur son exécution. Presque tout le monde s’accorde à dire que le retrait a été bâclé. Un grand nombre d’Américains – une pluralité et peut-être une majorité – étaient favorables au retrait. Biden était donc sur un terrain plus amical pour parler de ce dernier sujet.

Il était également naturel pour Biden de vouloir grignoter le temps des journalistes. En effet, il a fait de l’obstruction.

Lorsque Biden est passé des questions posées à la décision de retrait, il a examiné des documents qui, vraisemblablement, avaient été préparés pour lui. Ses points de discussion allaient du trompeur à l’absurde.

Dans cet article, j’aborderai le point de discussion le plus absurde de Biden pour défendre sa décision de se retirer, et celui dont il semblait le plus fier. Ça s’est passé comme ça :

Si l’attentat du 11 septembre avait émané du Yémen, personne ne suggérerait que nous devrions combattre les talibans en Afghanistan. Mais al-Qaïda est présent au Yémen et dans de nombreux autres pays. Par conséquent, l’argument de Biden a dû être qu’il n’y a pas plus de raison de combattre les talibans en Afghanistan que de combattre au Yémen ou dans tout autre pays dans une situation similaire.

CQFD, si tu étais absent le jour où ils ont enseigné la logique à l’école. Si vous étiez présent, ou si vous êtes intelligent, vous comprendrez qu’on ne peut pas conclure qu’une ligne de conduite particulière (ici le retrait d’Afghanistan) est valable au vu des faits existants en arguant que ce serait la bonne ligne de conduite dans un cas contraire. ensemble de faits.

Le problème avec l’argument de Biden est que si l’attaque du 11 septembre avait sa source au Yémen, les talibans n’auraient pas été le gouvernement qui a hébergé et collaboré avec les personnes directement responsables de l’attaque. Il n’y aurait pas non plus de bonnes raisons de craindre que les talibans recommencent.

Mais les talibans ont hébergé et collaboré avec les personnes directement responsables du 11 septembre. Ainsi, nous avions des raisons de renverser les talibans et de les punir en l’empêchant de reprendre le contrôle total de l’Afghanistan.

Et, parce que les talibans sont alliés à al-Qaïda dans la lutte pour s’emparer de l’Afghanistan, nous avons de bonnes raisons de craindre que les talibans abritent à nouveau et collaborent avec al-Qaïda à l’avenir.

De plus, parce que le 11 septembre était prévu en Afghanistan, nous avons de bonnes raisons de vouloir maintenir la capacité de recueillir des renseignements sur ce qui s’y passe. Sans doute, cela nécessite une certaine présence. Au minimum, une présence améliore notre capacité de collecte de renseignements.

De plus, si l’attentat du 11 septembre avait son origine au Yémen, nous n’aurions pas travaillé avec des milliers d’Afghans pour combattre les talibans. Leurs vies ne seraient pas menacées par les talibans en raison de leur collaboration avec nous. Mais en l’état, ils le sont.

Enfin, si l’attentat du 11 septembre était venu du Yémen, notre refus de combattre les talibans en Afghanistan n’impliquerait pas de prendre une défaite militaire entre ses mains. N’ayant jamais combattu en Afghanistan, il ne pouvait y avoir de défaite là-bas. Mais nous nous sommes battus là-bas, et notre retrait constitue une défaite.

Dans l’hypothèse de Joe Biden, aucun de ces arguments en faveur de la lutte contre les talibans ne s’applique. Mais l’hypothèse de Biden est contre-factuelle, et sous les faits réels, tous les arguments s’appliquent. On peut les trouver convaincantes ou non, mais elles ne peuvent pas être écartées en imaginant que l’attaque du 11 septembre est venue du Yémen et non de l’Afghanistan.

Ainsi, l’hypothèse de Biden ne nous dit rien sur ce que notre politique devrait être étant donné que l’attaque du 11 septembre est bel et bien venue d’Afghanistan et que nous y sommes intervenus en conséquence. Joe Biden n’est pas très intelligent, mais cela me surprend quand même qu’il présente un argument aussi ridicule que celui-ci.