L’obstruction du sénateur sur le projet de loi de vote au Texas passe la 12e heure ⋆ .

Une sénatrice de l’État du Texas a poursuivi jeudi matin son obstruction à un projet de loi sur les élections dans le cadre de la dernière tactique visant à étendre l’impasse la plus visible du pays concernant les droits de vote.

Démocrate Carole Alvarado a commencé son obstruction peu avant 18 heures mercredi en parlant indéfiniment, bien qu’elle ait admis que cela ne l’empêcherait probablement pas de passer. Elle doit rester debout et parler pendant l’obstruction systématique, qui est entrée dans sa 12e heure jeudi matin.

Alvarado portait des chaussures de course sur le sol du Sénat – un peu comme l’ancien législateur Wendy Davis, connue pour sa longue obstruction en 2013 d’un projet de loi anti-avortement.

L’obstruction systématique d’Alvarado a commencé quelques heures après que des agents de la Chambre des représentants du Texas ont délivré mercredi des mandats d’arrêt civils contre plus de 50 démocrates absents. Les républicains frustrés ont intensifié leurs efforts pour mettre fin à une impasse sur un projet de loi électoral radical qui a duré 32 jours.

La sénatrice de l’État du Texas Carol Alvarado, D-Houston, porte des chaussures de course alors qu’elle fait obstruction au projet de loi 1 du Sénat, un projet de loi de vote, au Texas Capitol le mercredi 11 août 2021, à Austin, Texas. (Photo AP/Eric Gay)



Mais après que les sergents d’armes aient fini de faire le tour du Capitole du Texas – en déposant des copies des mandats dans les bureaux des démocrates et en demandant poliment au personnel de dire à leurs patrons de bien vouloir revenir – il y avait peu de signes de l’impasse qui a commencé lorsque les démocrates ont fui à Washington, DC, en juillet afin d’arrêter la maison d’État était plus proche d’une résolution.

La dernière escalade a jeté la législature du Texas sur un territoire inhabituel, aucune des deux parties ne montrant aucune certitude quant à ce qui va suivre, ni jusqu’où les républicains pourraient pousser leur détermination à obtenir un quorum de 100 législateurs actuels – un seuil qu’ils n’étaient que quatre membres à atteindre.

“Je ne m’inquiète pas des choses que je ne peux pas contrôler”, a déclaré le représentant de l’État. Erin Zwiener, l’un des démocrates qui a reçu un mandat et a refusé de retourner au Capitole. “Rien dans ces mandats n’est une surprise, et ils n’affectent pas nécessairement mes plans.”

Les démocrates, qui reconnaissent qu’ils ne peuvent pas arrêter définitivement le projet de loi de vote du GOP en raison de la domination des républicains dans les deux chambres de l’Assemblée législative du Texas, ont répondu aux mandats par de nouvelles manifestations de défi. L’un d’eux s’est présenté dans une salle d’audience de Houston et a obtenu une ordonnance du tribunal visant à l’empêcher d’être contraint de retourner au Capitole.

La NAACP est également intervenue au nom des démocrates du Texas, exhortant le ministère de la Justice à enquêter pour savoir si un crime fédéral était en train d’être commis lorsque des républicains ont menacé de les faire arrêter.

Refuser d’assister aux sessions législatives est une violation des règles de la Chambre – une infraction civile et non pénale, laissant le pouvoir des mandats de ramener les démocrates à la chambre flou, même pour les républicains qui l’ont invoqué. Les démocrates ne seraient pas emprisonnés. Républicain Travis Clardy, qui a aidé à négocier une première version du projet de loi de vote que les démocrates ont arrêté pour la première fois avec un débrayage en mai, a déclaré à ABC News qu’il pensait “qu’ils peuvent être physiquement ramenés au Capitole”.

Rép. d’État Jim Murphy, qui dirige le Texas House Republican Caucus, a déclaré que même s’il n’avait pas vu une telle situation se dérouler pendant son mandat, il croyait comprendre que les agents pourraient s’adresser aux législateurs disparus et leur demander de revenir.

La sénatrice de l’État du Texas Carol Alvarado, D-Houston, s’entretient avec le personnel alors qu’elle se prépare à faire obstruction au projet de loi 1 du Sénat, un projet de loi de vote, au Texas Capitol, le mercredi 11 août 2021, à Austin, Texas. (Photo AP/Eric Gay)



“J’espère qu’ils viendront parce que les mandats ont été émis et qu’ils ne veulent pas être arrêtés”, a déclaré Murphy. “C’est incroyable pour moi que vous deviez arrêter des gens pour faire le travail pour lequel ils ont fait campagne, pour lequel ils ont prêté serment de faire respecter la Constitution du Texas.”

Le ministère de la Sécurité publique du Texas, l’organisme d’application de la loi de l’État, a renvoyé des questions sur les mandats au président de la Chambre.

Cette décision marque un nouvel effort du GOP pour mettre fin à la protestation contre la législation électorale qui a commencé il y a un mois avec 50 démocrates emmenant des jets privés à Washington dans une démonstration dramatique de détermination à faire du Texas la ligne de front d’une nouvelle bataille nationale pour les droits de vote.

Les républicains sont maintenant au milieu de leur troisième tentative depuis mai pour adopter une série d’ajustements et de modifications au code électoral de l’État qui rendraient plus difficile – et même, parfois, légalement plus risqué – de voter au Texas, qui a déjà quelques des lois électorales les plus restrictives du pays.

Le Texas fait partie de plusieurs États où les républicains se sont précipités pour adopter de nouvelles restrictions de vote en réponse à l’ancien président Donald Trumpde fausses allégations selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées. Le projet de loi actuel est similaire à ceux que les démocrates ont bloqués le mois dernier en se rendant dans la capitale nationale. Il interdirait les bureaux de vote 24 heures sur 24, le vote au volant et donnerait aux observateurs partisans un meilleur accès, entre autres.

On ne savait pas mercredi combien de démocrates restaient à Washington, où ils avaient espéré pousser le président Joe Biden et d’autres démocrates là-bas pour adopter une législation fédérale qui protégerait les droits de vote au Texas et au-delà. Les démocrates du Sénat se sont engagés à en faire le premier ordre du jour à leur retour à l’automne, même s’ils n’ont pas de stratégie claire pour vaincre l’opposition républicaine inébranlable.

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !