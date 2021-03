L’obstruction systématique n’est pas une relique de l’ère Jim Crow ⋆ .

Parmi les mensonges que Joe Biden a prononcés lors de sa conférence de presse hier, il y avait l’affirmation selon laquelle l’obstruction systématique du Sénat est «une relique de l’ère Jim Crow». Cette ligne est née avec Barack Obama. Biden a déclaré qu’il était d’accord avec l’affirmation d’Obama.

Comme beaucoup l’ont souligné, Biden a défendu l’obstruction au Sénat pendant des décennies. Et Obama lui-même l’a défendu lorsqu’il était sénateur.

Ainsi Biden et Obama sont tous deux hypocrites.

Pour aggraver les choses, les deux vendent une fausse déclaration. L’ère Jim Crow s’étend du milieu des années 1870, après l’abandon de la reconstruction par le président Hayes, à 1964, lorsque la législation historique sur les droits civils a finalement été adoptée.

L’obstruction systématique est antérieure à cette époque. Il a été utilisé avant la guerre civile et sur des questions sans rapport avec la race. Par exemple, les démocrates ont utilisé l’obstruction systématique en 1841 lorsqu’ils se sont opposés à la législation visant à créer une banque nationale. Cette même année, il y a eu un flibustier sur le licenciement des imprimantes du Sénat.

Quatre ans plus tôt, les Whigs avaient utilisé l’obstruction systématique contre les démocrates qui avaient décidé d’effacer du dossier une résolution du Sénat censurant Andrew Jackson.

En réalité, l’obstruction systématique a été très rarement utilisée contre la législation sur les droits civils jusqu’à la fin de l’ère Jim Crow. Ce n’était pas nécessaire à cette fin parce que ce n’est qu’à la fin des années 1940 que le Congrès a suscité beaucoup d’enthousiasme pour l’adoption d’une telle législation.

On peut soutenir que l’utilisation la plus importante de l’obstruction systématique jusqu’au moins dans les années 1950 a eu lieu en 1917 et n’avait rien à voir avec la race. Cette année-là, une dizaine de sénateurs anti-guerre, dirigés par le leader progressiste Robert La Follette, ont fait de l’obstruction systématique pour armer les navires marchands américains contre les sous-marins allemands. Cette obstruction a conduit, naturellement, à une règle autorisant la cloture (la coupure du débat) par un vote des deux tiers.

Il y avait, cependant, une utilisation notable et écoeurante de l’obstruction systématique contre la législation sur les droits civils au début des années 1920. Les républicains, à la demande pressante du président Harding, ont cherché à promulguer une loi anti-lynchage. Les démocrates font de l’obstruction. Harding a finalement fait retirer le projet de loi afin que les autres points de son ordre du jour puissent faire l’objet d’un vote. (À cette époque, les flibustiers étaient de la variété parlante et ont donc retardé le Sénat.)

L’obstruction systématique a également été utilisée contre la législation anti-lynchage dans les années 1930.

La législation sur les droits civils a fait l’objet d’obstruction systématique, et en grande partie sans succès, dans les années 50 et au début des années 60. Cependant, il devrait ressortir clairement de la discussion qui précède que l’obstruction systématique n’est pas une relique de l’ère Jim Crow.

En fait, la persistance de l’obstruction systématique ne doit rien à la race. Il persiste pour que les partis ne puissent pas utiliser de faibles majorités (ou dans les circonstances actuelles, aucune majorité au Sénat) pour adopter une législation radicale qui transforme la société.

Imaginez ce que Donald Trump aurait pu accomplir en 2017, sans l’obstruction systématique. Notez également que la totalité ou la majeure partie aurait été annulée, sans l’obstruction systématique, cette année. C’est un autre argument en faveur de l’obstruction systématique – cela empêche les oscillations sauvages de la politique.

En somme, Biden et Obama sont malhonnêtes à propos de l’obstruction systématique à deux niveaux. Leur affirmation historique est fausse et leur opposition à l’obstruction systématique est incompatible avec leurs positions passées sur cette pratique.