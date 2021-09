Local H va sortir un album de reprises, ‘La bande originale de mixage de quarantaine n°3 de Local H’

Rockers cultes des années 90 LOCAL H ont annoncé un tout nouveau LP de reprises, “Super Mix-Tape de quarantaine de Local H n°3”, et ont partagé deux singles de la sortie, “Brandy (Tu es une belle fille)”, à l’origine par MIROIR et “Hackensack” à l’origine par FONTAINES DE WAYNE. L’album sortira en coffret CD/LP/4×7″/CS/digital le 8 octobre via Brutal Panda Records.

LOCAL H restent aussi prolifiques et affamés que jamais pendant trois décennies dans leur carrière toujours bruyante. Peu de temps après la sortie de leur film acclamé par la critique, Steve Albini-album produit “Les condamnés à perpétuité” en 2020, le monde a changé à jamais avec le début de la pandémie mondiale. Après avoir fait face à des annulations de tournées à travers le monde, LOCAL H est devenu l’un des premiers groupes à embrasser l’expérience de concert drive-in. Enfermé en quarantaine, le leader Lucas Lucas a commencé à diffuser en direct depuis son salon (ou sa salle de bain… ou sa chambre…) presque quotidiennement. Tout le monde de Prince à BLONDE à FONTAINES DE WAYNE à Marc Lanegan.

Le groupe a décidé de choisir le meilleur de ces “sessions” et de les enregistrer pour la troisième entrée de leur série d’albums de reprises, bien intitulée “Super Mix-Tape de quarantaine de Local H n°3”. Enregistré à Millions de yens studios à Chicago par leur collaborateur de longue date Andy Gerber, la sortie témoigne du réconfort que la musique peut apporter dans les moments les plus difficiles.

LOCAL H se lance actuellement dans une tournée 2021 soutenant ASILE DE L’ÂME. Ils ont également annoncé des dates de tête d’affiche avec RADKEY comme support pour la chute de “Le retour des condamnés à perpétuité”. Le 22 octobre, LOCAL H se produira à Genoux tremblants festival à Atlanta.

Contrairement à tant de leurs pairs des années 1990, LOCAL H a refusé de ralentir. Depuis la formation du groupe en 1990, ils ont sorti huit albums studio, d’innombrables EP et disques live, une série bien accueillie de “Mélanger les bandes” avec un mélange surprenant de reprises et un flux constant de singles mémorables qui incluent “Eddie Vedder”, “Mains sur la Bible”, “Chansons de Californie” et l’incontournable de la radio rock “Lié pour le sol”. En plus de tout cela, guitariste/chanteur Lucas Lucas et batteur Ryan Harding ont maintenu un calendrier de tournées internationales presque constant – forgeant un spectacle en direct époustouflant qui a amassé une base de fans fidèles et enthousiastes

“Super Mix-Tape de quarantaine de Local H n°3” liste des pistes :

01. Quand les colombes pleurent (Acoustique) (couverture PRINCE)



02. Étrangers (couverture THE KINKS)



03. Cognac (Couvercle en VERRE REGARDANT)



04. Voici à nouveau la pluie (couverture EURYTHMICS)



05. Grosse bûche (couverture ROBERT PLANTE)



06. Hackensack (couverture FONTAINES DE WAYNE)



07. Dimanche moche (couverture MARK LANEGAN)



08. Rêver (couverture BLONDIE)



09. Quand les colombes pleurent (Électrique) (couverture PRINCE)

Crédit photo: John Oakes



