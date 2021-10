Localbitcoins lance une nouvelle application pour les appareils Android

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La nouvelle application de la plateforme de trading Bitcoin P2P, Localbitcoins, a déjà été lancée pour les appareils Android.

LocalBitcoins, la place de marché Bitcoin peer-to-peer la plus populaire au monde, fondée en 2021 et basée en Finlande, a annoncé le lancement de sa nouvelle application mobile qui est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android. L’application est disponible dans le monde entier. Selon l’entreprise, il a déjà eu des milliers de téléchargements (plus de 10 000 reflètent Google Play)

« Au cours de 2020, LocalBitcoins a accueilli 1,7 million de nouveaux clients de 189 pays, la majorité via des appareils mobiles », a déclaré Jukka Blomberg, directeur marketing de LocalBitcoins. « Notre nouvelle application mobile montre notre engagement envers notre base d’utilisateurs mondiale et renforce l’idée fondatrice de LocalBitcoins d’emmener Bitcoin partout. »

Les principales fonctionnalités de l’application LocalBitcoins sont les suivantes, comme indiqué sur son blog :

Achetez et vendez du Bitcoin n’importe où Plus de 190 pays inclus Presque toutes les monnaies fiduciaires du monde sont incluses Plus de 100 méthodes de paiement différentes disponibles Portefeuille Bitcoin gratuit Haute sécurité avec authentification biométrique et à deux facteurs Frais bas – pas de frais de dépôt ni de frais de transaction entre les utilisateurs . Il n’y a qu’une commission d’entiercement de 1% des annonceurs et une commission de retrait basée sur les commissions de la blockchain Bitcoin. Service client rapide et localisé : service client 24h/24 et 7j/7 dans plus de 10 langues (dont l’espagnol).

« Emmener Bitcoin partout, c’est une question d’inclusion et d’accessibilité. Nous sommes continuellement à l’écoute des besoins de nos clients du monde entier et nous nous efforçons d’améliorer et de faire évoluer notre service pour y répondre. Beaucoup de nos clients attendaient une application mobile en option et nous l’avons donc développée », poursuit Jukka Blomberg.

Maintenant, l’équipe se concentre sur le lancement de l’application pour les appareils iOS et informera le public de toute nouvelle.

En juin de cette année, la plate-forme a ajouté à ses options de paiement le bitcoin cash (BCH) et le dogecoin (DOGE), entre autres crypto-monnaies, et des pièces stables telles que le tether (USDT). Cependant, il ne les échange pas contre du fiat, ils ne sont qu’un moyen de paiement de plus.

Localbitcoins permet aux utilisateurs de publier des publicités sur leur site Web, de proposer un taux de change pour leurs actifs numériques et d’indiquer les méthodes de paiement souhaitées que les acheteurs pourront utiliser pour acheter les pièces. En 2019, le marché du P2P a annoncé qu’il introduisait de nouvelles règles de vérification d’identité et qu’il éliminait les échanges d’argent en personne.

Il convient de noter qu’en regardant les commentaires sur Google Play, certains ont donné un retour négatif, disant que cela ne fonctionnait pas bien pour eux.

Sources : Blog Localbitcoin et Bitcoin.com

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash