LocalBitcoins réduit le dépôt et les frais de transaction entre les portefeuilles de la plate-forme à zéro Crypto new media

Échange de bitcoins de personne à personne LocalBitcoins a annoncé qu’il avait réduit à zéro certains frais sur la plate-forme.

L’échange Bitcoin LocalBitcoins a annoncé que les frais de dépôt et les frais de transaction entre les portefeuilles de la plate-forme sont désormais gratuits. Lancée en 2012, la plate-forme ne touche pas la monnaie fiduciaire elle-même ; les utilisateurs peuvent effectuer des transactions les uns avec les autres en tirant parti de la plate-forme qui n’est qu’un intermédiaire du processus – en présentant les vendeurs aux acheteurs intéressés.

Initialement, LocalBitcoins est devenu très populaire car la plate-forme était plus indulgente avec les procédures de vérification d’identité car elle ne transfère pas d’argent elle-même. Les utilisateurs pourraient également aller plus loin pour acheter des bitcoins de manière anonyme par le biais de transactions en espèces, où l’acheteur et le vendeur se rencontreraient sur un espace public local – d’où le nom de la plate-forme.

Cependant, LocalBitcoins a radicalement changé ces dernières années, perdant sans doute son statut de référence pour les transactions Bitcoin anonymes. En mars 2019, la bourse a publié une déclaration indiquant qu’elle se conformerait aux nouvelles réglementations en Finlande, où elle est basée, et obligerait les utilisateurs à vérifier les informations personnelles. Les nouvelles règles, qui entreraient en vigueur en novembre 2019, incluaient quatre niveaux de comptes individuels par transaction et volume BTC, nécessitant la vérification de la source des fonds dans certains cas.

Plus tard cette année-là, en mai, LocalBitcoins a interdit les utilisateurs iraniens de la plate-forme et a retiré tous les services d’Iran. En juin, l’échange a encore limité la capacité des utilisateurs à préserver leur confidentialité en empêchant les clients d’échanger en personne des bitcoins contre de l’argent. Enfin, en août, LocalBitcoins a renforcé ses exigences KYC, encore plus, perdant de sa crédibilité dans l’espace de trading Bitcoin anonyme.

Cependant, la plate-forme reste importante pour d’autres cas d’utilisation dans le monde. Au Nigeria, par exemple, la banque centrale (CBN) a tenté de restreindre le commerce du BTC en interdisant aux institutions réglementées de traiter avec le bitcoin en février 2021. Cependant, quelques mois plus tard, le pays a connu une augmentation de l’activité du bitcoin, avec -le volume des échanges de BTC par les pairs augmente de 27% au Nigeria. Mais on ne sait pas combien de cela provient de LocalBitcoins.