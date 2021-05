Localisation suivie sans autorisation pour l’étude de vaccination

Des millions de Britanniques ont fait suivre leur emplacement sans autorisation. Un rapport du gouvernement a révélé le suivi, qui visait à savoir si le fait d’être vacciné contre le COVID-19 avait pour effet de rendre les gens plus disposés à passer du temps loin de chez eux.

Le rapport révèle que 10% des propriétaires de téléphones mobiles britanniques ont été inclus dans une étude qui a utilisé les données des tours cellulaires pour suivre des emplacements approximatifs …

Le Telegraph rapporte.

Un rapport du comité SPI-B de scientifiques gouvernementaux a admis que les données d’un téléphone sur dix ont été suivies en février, à l’insu de leurs propriétaires. Les chiffres ont été utilisés par des chercheurs de l’Université d’Oxford, qui ont mené des études pour le Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B), qui conseille le groupe Sage de conseillers scientifiques du gouvernement. […] En comparant les mouvements des personnes vaccinées à un groupe témoin différent, les scientifiques ont constaté que «leur mobilité moyenne avant la vaccination avait augmenté de 218 mètres. [sic]».

Le gouvernement a défendu l’action en affirmant que la confidentialité des utilisateurs n’était pas compromise car les données étaient anonymisées et les emplacements étaient approximatifs.

[The data source was] une entreprise qui a collecté, nettoyé et anonymisé les données. «Les données sont au niveau de la tour cellulaire plutôt qu’au niveau individuel et les chercheurs ont eu accès à l’ensemble de données dans le cadre d’un contrat de recherche avec l’approbation éthique fournie aux chercheurs de l’Université d’Oxford, travaillant pour le compte de SPI-B». Une source gouvernementale a déclaré: «Cette analyse se situe au niveau de la tour de téléphonie cellulaire des données anonymisées et ne constitue donc pas une surveillance individuelle.»

S’il est vrai que les emplacements dérivés des données des tours cellulaires sont beaucoup moins granulaires que les données GPS, ils peuvent toujours être précis à moins de mille pieds dans les villes. Il convient de noter que la différence de mobilité revendiquée est inférieure à la résolution des données de localisation et qu’elle peut donc être dénuée de sens.

J’ai du mal à voir comment l’étude aurait pu être menée de manière totalement anonyme. À tout le moins, le gouvernement devrait prendre les numéros de téléphone fournis dans le but de planifier les rendez-vous de vaccination et de signaler ces numéros comme appartenant à des personnes vaccinées. Ainsi, bien que les chercheurs aient pu recevoir des données anonymisées, il doit y avoir un moment où les numéros de téléphone et le statut vaccinal ont été détenus par la société qui mène l’étude.

Je devrais noter que je n’aurais aucun problème avec cela personnellement et que j’y consentirais volontiers, mais il me semble que le consentement aurait dû être sollicité.

