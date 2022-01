Location nette de bureaux en hausse de 2 % en 2021 ; toujours en baisse de 45% par rapport aux niveaux pré-COVID 2019: rapport

En publiant ses données trimestrielles et annuelles sur le marché des bureaux en Inde, JLL India a déclaré que le crédit-bail ou l’absorption nette pour octobre-décembre 2021 avait augmenté de 37% à 11,56 millions de pieds carrés, le plus élevé des huit derniers trimestres.

La location nette d’espaces de bureaux dans les sept principales villes a légèrement augmenté de 2% l’année dernière à 26,17 millions de pieds carrés, mais l’absorption était de 45% inférieure aux niveaux records d’avant COVID en 2019, selon JLL India. L’absorption nette d’espaces de bureaux s’élevait à 25,66 millions de pieds carrés en 2020 et un record à 47,8 millions de pieds carrés en 2019.

Selon JLL, l’absorption nette est calculée comme la nouvelle surface de plancher occupée moins la surface de plancher libérée. L’espace au sol qui est pré-engagé n’est pas considéré comme absorbé tant qu’il n’est pas physiquement occupé.

Au cours de l’ensemble de l’année 2021, IT/ITeS est resté la principale catégorie d’occupants avec une part de 38,9 % de l’activité de location, suivi par la fabrication/l’industrie 15,4 % et les opérateurs d’espace flexible avec une part de 11 %.

Selon les données annuelles, la location nette de bureaux a augmenté de 14% à Bangalore pour atteindre 7,82 millions de pieds carrés en 2021, contre 6,83 millions de pieds carrés l’année précédente. Le marché de la RCN de Delhi a connu une croissance de 44% de la location nette à 4,72 millions de pieds carrés l’année dernière, contre 3,27 millions de pieds carrés en 2020. À Calcutta, l’absorption d’espaces de bureaux a été multipliée par trois, passant de 0,19 million de pieds carrés à 0,57 million de pieds carrés.

La location nette à Pune a augmenté de 26 pour cent à 3,18 millions de pieds carrés contre 2,52 millions de pieds carrés. Cependant, l’absorption a chuté de 10% à Chennai à 2,03 millions de pieds carrés contre 2,27 millions de pieds carrés.

Le crédit-bail net à Hyderabad a chuté de 36% à 4,14 millions de pieds carrés contre 6,48 millions de pieds carrés. Mumbai a également connu une baisse de 10 % des locations nettes à 3,7 millions de pieds carrés en 2021, contre 4,11 millions de pieds carrés l’année précédente.

En 2021, JLL India a déclaré que la nouvelle offre d’approvisionnement avait augmenté de 23% à 45,67 millions de pieds carrés contre 37,12 millions de pieds carrés l’année précédente. Le taux d’inoccupation des bureaux est passé à 15,3 % en 2021, contre 13,4 % l’année précédente.

Sur les perspectives, JLL a déclaré: « Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid alors que nous entrons dans la nouvelle année, les plans de retour au travail pour les entreprises pourraient connaître un certain retard car elles surveillent de près les événements qui se déroulent au cours du premier trimestre 2022. » Le consultant a souligné que tant les occupants que les propriétaires continueraient leur approche prudente.

