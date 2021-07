L’occasion manquée de William et Harry de combler le fossé: “Ils auraient pu verser une larme” | Royale | Nouvelles

Prince Harry: les États-Unis ” grincent des dents en diffusant du linge sale “, déclare Cohen

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex sont en désaccord depuis plusieurs années, après que William aurait conseillé à son frère de prendre les choses lentement dans sa relation avec Meghan Markle. Harry et Meghan quittant leur poste de membres de la famille royale et décidant ensuite de parler à Oprah Winfrey de leurs expériences n’ont contribué qu’à élargir le fossé croissant entre les frères. Harry a admis qu’ils étaient “sur des chemins différents”, tandis que William est resté silencieux à ce sujet.

Cependant, ils se sont récemment réunis dans un acte d’unité: dévoilant une statue de leur défunte mère, la princesse Diana, dans les jardins engloutis du palais de Kensington.

Harry est retourné au Royaume-Uni pour l’événement et les frères ont lancé un projet sur lequel ils travaillaient depuis quatre ans.

Ce fut aussi une joyeuse réunion avec leur oncle Earl Spencer et leurs tantes Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes.

Malheureusement, cela n’a pas marqué le nouveau départ que beaucoup espéraient – un dégel des relations.

Le prince William et le prince Harry sont en désaccord depuis plusieurs années maintenant (Image: GETTY)

William et Harry ont dévoilé la statue de la princesse Diana dans les jardins engloutis du palais de Kensington (Image: GETTY)

Alors que l’experte royale Ann Gripper a soutenu dans son podcast Pod Save the Queen qu’il y avait eu des “moments de chaleur” entre les princes, la plupart des photos les ont vus parler à d’autres personnes.

De plus, il y avait de l’espoir qu’Harry reste quelques jours de plus pour arranger les choses avec son frère, mais à la place, il est rentré directement aux États-Unis.

L’expert en relations et psychothérapeute Neil Wilkie a déclaré qu’il considérait cela comme une opportunité pour eux de s’ouvrir l’un à l’autre, étant donné à quel point ils ont tous deux été profondément affectés par la mort de leur mère, mais il n’a pas vu cela se produire.

Il a déclaré à Express.co.uk : « J’ai senti que le dévoilement de la statue de leur mère était une excellente occasion pour eux de montrer des émotions ensemble. Vous savez, c’est un moment symbolique.

Le prince William et le prince Harry réunis pour le dévoilement (Image: GETTY)

“Et ils étaient tous les deux très jeunes quand leur mère est décédée et tous les deux ont partagé beaucoup d’émotions ensemble à ce moment-là, alors j’avais espéré que ce serait le moment où ils pourraient montrer qu’ils s’aiment vraiment et qu’ils aiment leur mère et c’était un moment pour eux deux de verser une larme et de se réconforter, mais ils ne l’ont pas fait.

«Et la vidéo que j’ai regardée de la cérémonie ne montrait que deux hommes distants d’à peine quelques mètres, mais distants de 1 000 milles émotionnellement.

«Et je comprends qu’il y avait de l’espoir que William et Harry puissent parler après le dévoilement, mais Harry est très rapidement parti et a récupéré un avion pour la Californie ou ailleurs, de sorte que cette opportunité a disparu.

« Et maintenant, ils sont dans différentes parties du monde – quelle autre occasion y aura-t-il où ils pourront avoir ces conversations ? Et chaque jour qui passe, cela devient moins probable.

William et Harry saluant leurs tantes (Image : GETTY)

« Qu’est-ce qui va briser la glace ? Qu’est-ce qui va amener l’un d’eux à faire ce pas de, ‘Je suis vraiment désolé de t’avoir bouleversé, je t’aime et je veux que nous soyons frères comme nous l’avons été’?”

M. Wilkie a ajouté qu’avec chaque jour qui passe, les positions “se durcissent” et la réconciliation devient encore plus difficile à réaliser.

Il a expliqué qu’il faut de l’ouverture et de la vulnérabilité pour faire ce premier pas.

Il a également fait valoir que la dynamique du frère aîné et du frère cadet, et les rôles qu’ils ont joués au sein de la famille royale structurent toute leur vie, entrent en jeu.

William, en tant que frère aîné et héritier, a toujours su que son destin était d’être roi et a donc à la fois les privilèges et les fardeaux qui y sont associés.

En revanche, Harry en tant que frère cadet et soi-disant « de rechange », il a toujours dû vivre dans l’ombre de son frère, sachant qu’il n’était pas la priorité.

Cependant, cela signifie également qu’il a eu plus de liberté pour faire sa propre chose et c’est finalement pourquoi il a pu quitter son rôle royal, alors que cela ne sera jamais une possibilité pour William.

Harry a même dit lui-même dans son interview avec Oprah Winfrey : « Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une énorme compassion pour cela.

M. Wilkie a déclaré: «William doit remorquer la ligne, il ne peut pas rompre avec la tradition car il va faire partie de la tradition.

«Alors Harry a le choix, il peut soit être dans l’ombre de son grand frère pour le reste de sa vie, soit se libérer et être différent et être sa propre personne.

« Et c’est ce qu’il a fait. Il ne l’a pas fait d’une manière particulièrement élégante ou saine, mais il l’a fait.

M. Wilkie est l’auteur de la série de livres The Relationship Paradigm et le créateur de la plateforme de thérapie de couple en ligne, Relationship Paradigm.