L’Occident a créé des monopoles, nous avons démocratisé les données: Nandan Nilekani, co-fondateur, Infosys

Nandan Nilekani, président non exécutif et co-fondateur, Infosys

L’Inde a le troisième plus grand nombre de licornes, mais elle est loin derrière les États-Unis et la Chine. Il dispose de la plus petite main-d’œuvre de R&D, de la plus petite main-d’œuvre scientifique parmi les trois pays, et n’a pas d’entreprises technologiques de la taille de Google, Microsoft, Amazon ou Facebook. Mais même avant Aadhaar et UPI, il y avait NSE, NSDL, Isro … Nandan Nilekani, président non exécutif et co-fondateur d’Infosys, souligne dans une conversation au coin du feu avec le rédacteur en chef de FE Sunil Jain aux FE CFO Awards 2020. Extraits:

À quel point l’Inde est-elle loin derrière les États-Unis et la Chine en matière de puissance technologique?

Après les deux premières phases où nous avons pris des mesures pour moderniser nos banques et notre marché boursier, la troisième phase – au cours de la dernière décennie – a consisté à mettre en place l’infrastructure numérique au niveau individuel … J’ai rejoint le gouvernement en 2009 et Aadhaar atteint aujourd’hui 1,27 milliard gens. Il est utilisé pour dédupliquer les passeports, les permis de conduire, les cartes PAN, et la Commission électorale indienne a maintenant proposé de l’utiliser pour dédupliquer les identifiants des électeurs et faciliter le vote des gens lorsqu’ils voyagent.

Aujourd’hui, nous avons plus de 700 millions de comptes bancaires uniques liés à des numéros Aadhaar. Cela, à son tour, a jeté les bases du plus grand programme de transfert direct d’avantages au monde. Cela s’est également avéré utile pendant la pandémie, lorsque le gouvernement a transféré de l’argent sur les comptes bancaires des gens… nous avons démontré au monde entier la qualité de nos infrastructures.

L’UPI (Unified Payments Interface) était une autre innovation majeure en Inde. En octobre 2016, nous avions atteint environ 1,00,000 utilisateurs, puis la démonétisation s’est produite. Aujourd’hui, UPI effectue 2,3 milliards de transactions par mois et c’est un succès spectaculaire. Je vais chez un vendeur de légumes et il prend les paiements UPI. Je pense que nous avons vraiment réussi à démocratiser les paiements. Il s’agit d’un système de paiement de petites transactions à très grand volume et à très faible coût. Il n’y a rien de tel dans le monde.

Sur une échelle de 1 à 10, si l’Amérique est à 10 avec Google, Facebook, etc., où en sommes-nous?

Dans des domaines comme les médias sociaux, la recherche et le commerce électronique, nous n’avons pas vraiment une bonne histoire. Mais dans l’infrastructure numérique publique, nous avons quelque chose qui bat le monde.

Quelles sont les prochaines étapes du parcours technologique de l’Inde?

Avec Aadhaar, etc., nous avons fait des choses sans papier, sans numéraire et sans présence. Je peux m’asseoir chez moi sur mon téléphone et faire un Aadhaar KYC ou un KYC vidéo et ouvrir un compte bancaire ou acheter un fonds commun de placement. La possibilité d’acheter des produits financiers numériquement a considérablement réduit les coûts et amélioré l’efficacité. UPI a une fonction appelée paiement automatique, dans laquelle vous pouvez mettre en place des règles commerciales disant «débiter mon compte chaque fois que je prends un Ola ou chaque jour mettre Rs 10 dans mon SIP». Une fois que cela sera déployé, vous constaterez que les services par abonnement gagneront énormément en popularité. Vous verrez plus de SIP se produire et les SIP sont une énorme source d’argent pour l’industrie des fonds communs de placement. La combinaison de l’ASBA (applications prises en charge par montant bloqué) et de l’UPI me permet de faire une demande d’introduction en bourse très facilement sur mon smartphone. Soudainement, des millions de personnes peuvent participer à une économie financière.

Vous travaillez sur Beckn. De quoi s’agit-il?

Beckn est une API développée par une fondation créée par Pramod Varma, moi et Sujit Nair qui est le PDG. L’idée est de savoir comment dégrouper les applications monolithiques dans le sens où, s’il s’agit de commerce électronique, vous commandez le produit sur un site, il serait livré par une autre société et il pourrait être payé par une société tierce. Donc, si vous pouvez dégrouper cela, les gens peuvent construire un écosystème. Donc, je devrais pouvoir faire une réservation sur mon Ola ou Uber, puis je réserve le billet de métro et en une seule étape, je peux faire tout le voyage de bout en bout. Il a le potentiel de dégrouper le commerce électronique et la mobilité, tout comme les paiements dégroupés UPI. C’est loin d’où nous sommes.

Donc, je peux réserver un taxi sur mon application Ola ou Uber, mais quelqu’un qui n’est pas sur Ola ou Uber pourra le réparer car Ola et Uber seront connectés à l’API Beckn?

Oui, mais ils doivent adopter le protocole. Je peux aussi réserver sur Ola et le métro. Il s’agit essentiellement de dégrouper et de reconstruire d’une manière plus démocratique et permettant l’interopérabilité entre les systèmes. Ce qui s’est passé en Occident, c’est que vous aviez des modèles en boucle fermée gagnant-gagnant, où quelques entreprises sont devenues extrêmement puissantes. Nous l’avons vu dans tous les secteurs. Le genre de travail que nous faisons en Inde consiste à activer le modèle en boucle ouverte afin qu’il n’y ait pas un ou deux gagnant-tout; La Chine n’a que deux acteurs dans les paiements, et nous avons un modèle dans lequel chaque banque et chaque canal de distribution front-end peuvent participer. Cela crée une concurrence et une innovation saines. À un niveau plus conceptuel, nous essayons de créer une économie plus compétitive en dégroupant les écosystèmes du commerce numérique.

Dans le système fermé, Ola ou Uber le conduit. Qui pousse cela dans le cas d’un Beckn?

Dans le cas des paiements parce qu’ils sont réglementés, la RBI a eu la clairvoyance de le faire. Mais c’est aussi une question de politique gouvernementale et d’interopérabilité; par exemple, les deux bourses et les deux dépositaires. Selon la loi, les deux dépositaires doivent être interopérables. Les compagnies aériennes sont un excellent exemple d’interopérabilité. Dans les grandes technologies et la haute technologie, les choses ont évolué si vite qu’avant même que les régulateurs puissent concevoir l’interopérabilité, les gens ont construit ces jardins clos.

Alors si le gouvernement dit qu’un Ola ou un Uber doit avoir des systèmes interopérables, on peut complètement changer la donne?

Ce n’est pas que ça. Vous avez besoin de nombreux acteurs et il y a tout un effort de création de marché. Mais dans l’ensemble, oui, nous devrions encourager l’interopérabilité comme nous l’avons fait pour les paiements.

Qu’est-ce que l’Open Credit Enablement Network (OCEN)?

C’est la troisième grande chose en Inde après Aadhaar et les paiements, et iSpirt a fait beaucoup de travail à ce sujet; le problème est de savoir comment nous exploitons les données de manière à ce que les gens puissent utiliser leurs propres données et cela est également lié à la question du gagnant-emporte-tout. Nous générons tous beaucoup de données dans chaque transaction que nous faisons et ces données sont collectées par quelques entreprises, puis elles les monétisent par le biais de la publicité ou autre. Mais ces données sont les nôtres.

Existe-t-il un moyen de réorganiser cela de manière à ce que moi, en tant qu’individu ou en tant que petite entreprise, puisse utiliser mes propres données? Nous appelons cette idée l’autonomisation des données.

La première mise en œuvre de cela concerne les services financiers, sous la direction de la RBI, mais les quatre à cinq régulateurs des services financiers sont tous à bord et ils ont défini un concept appelé gestionnaire de consentement ou agrégateurs de comptes, qui siègent entre les fournisseurs de données et utilisateurs de données.

Supposons que je sois une petite entreprise et que je souhaite obtenir un prêt. Je demande à mon gestionnaire de consentement d’obtenir mon dossier de TPS du système de TPS, d’obtenir mon relevé bancaire de la banque, d’obtenir ma déclaration TDS du système d’impôt sur le revenu, de regrouper toutes ces données de manière cryptée et de le donner à deux ou trois prêteurs. Les prêteurs peuvent déchiffrer ces données et utiliser leurs propres algorithmes et dire que cette personne est solvable, puis j’obtiens un prêt numérique. La petite entreprise utilise ses propres données pour obtenir un prêt.

OCEN est vraiment l’API. Disons que je dirige une société de logiciels de comptabilité. J’ai beaucoup de clients et ces clients ont des données, dont certaines se trouvent sur ma plate-forme comme des factures, des bilans, etc. Je peux maintenant demander à l’OCEN de me connecter à cinq prêteurs afin que les entreprises de ma plate-forme puissent s’adresser à ces prêteurs en utilisant une API simple et obtenir des prêts de leur part. Il s’agit de réduire le coût transactionnel du fonctionnement de ces systèmes. Il faudra du temps pour mettre toutes ces pièces en place. Le crédit revient à nouveau entièrement au gouvernement lorsqu’il a proposé le concept d’agrégateurs de comptes. Donc, tout à coup, nous avons une infrastructure nationale pour l’autonomisation des données.

Si d’autres personnes en bénéficient, comment la personne qui crée l’application ou le logiciel en profite-t-elle?

Ils gagneront de l’argent sur les transactions. Nous parlons de volumes très élevés et de coûts très bas.

Quand vous regardez les dépenses de R & D ou la main-d’œuvre technologique de l’Inde, elles sont assez limitées …

Nous avons une contrainte, mais les investissements se feront là-bas. Si vous regardez toutes les grandes entreprises du monde… GE fait de la R&D très sophistiquée à Bangalore. Ainsi, une grande partie de la R&D en cours dans les multinationales se déroule dans les entreprises indiennes. Ce n’est peut-être pas à l’échelle des États-Unis ou de la Chine, mais cela se produit. Nous voyons de nombreuses entreprises faire de la deeptech en utilisant l’IA.

Comment pouvons-nous comparer avec la Chine?

La Chine est beaucoup plus grande que l’Inde dans la vie de tous les jours. Mais je pense que la façon d’y penser est que l’Inde est le seul pays jeune dans un monde vieillissant. La Chine va vieillir rapidement à cause de la politique de l’enfant unique. Quand vous avez un pays jeune dans un monde vieillissant, la démographie est en votre faveur et vous pourrez certainement atteindre une croissance de 5 à 6%. Lorsque le reste du monde croît de 1 à 2% et que vous augmentez de 5 à 6% en continu sur 20 ans, vous allez faire un rattrapage important.

Donc, nous obtenons notre formule correctement?

Paytm est un grand utilisateur d’UPI et vaut 17 milliards de dollars. PhonePe, qui fait désormais partie de Walmart, est censé valoir quelques milliards de dollars. BharatPe vient de devenir une licorne et a fait un travail incroyable en diffusant des codes QR aux détaillants. Zerodha est devenue la plus grande bourse en ligne.

En ce qui concerne l’infrastructure numérique que le gouvernement a mise en place, il y a de l’innovation, de la concurrence et des milliards de dollars de valeur sont créés. L’Occident a investi de l’argent public sur Internet, de l’argent public dans le GPS et cela a permis aux Ubers et à Google de réussir. Donc, nous créons quelque chose de similaire ici.

La différence est que nous ne créons pas de monopoles et nous aidons les petits. Aujourd’hui, les banques ont du mal à accorder des prêts aux petites entreprises car elles ne peuvent pas aller les évaluer. Maintenant, l’évaluation est entièrement numérique et ils peuvent appliquer l’IA. Tout cela permettra aux petites entreprises d’accéder facilement au crédit.

Regardez FastTag, il est sorti d’un rapport que j’ai fait en 2010 à la demande de l’ancien ministre des transports routiers Kamal Nath, et aujourd’hui, grâce à notre actuel ministre des transports routiers Nitin Gadkari, FastTag est omniprésent. Il lève Rs 100 crore par jour. C’est incroyable. Nous voyons enfin maintenant que toute cette technologie a un impact réel sur la vie des gens.

Le truc qui se passe est une révolution silencieuse et nous ne le remarquons pas parce que de petits morceaux se produisent chaque jour. Mais si vous adoptez une vision décennale, c’est une révolution extraordinaire.

