L’occidentalisation de l’éducation est-elle la voie à suivre ?

Pour comprendre les conséquences de cela, nous devons regarder autour de nous.

Par Subrato Banerjee

Je vois une dévotion accrue à l’idée d’occidentaliser l’éducation, peut-être comme une résistance subtile à un système d’instruction apparemment anachronique répandu en Inde – un système qui est presque destiné à tuer la curiosité et la liberté de pensée. Pour être juste, ces préoccupations peuvent ne pas être sans fondement – avec un certain élément de sainteté, généralement attaché à l’éducation en Orient, nous avons souvent été conditionnés à adorer nos livres et nos enseignants, presque dans la mesure où aujourd’hui nous avons oublié de remettre en question eux. Ce système, par sa construction même, a été mal utilisé par quelques-uns qui savaient qu’aucune de leurs actions ne serait remise en question ou contestée – un pouvoir équivalent à celui accordé aux grands prêtres dans les temples qui exercent ouvertement un droit d’être offensé si notre les offres sont en deçà de ce qu’ils jugent eux-mêmes appropriés. Ce lot a bénéficié d’être entouré d’élèves et d’adeptes trop obéissants, pour qui l’idée même de questionner est soit absente, soit non sans un élément de componction. Pour moi, ce fameux manque de capacité à remettre en question quoi que ce soit est le début de la fin du progrès.

Pour aggraver les choses, la peur de ne pas réussir est amplifiée dans notre nation. Là où un demi-point est tout ce qui fait la différence entre l’inscription dans un institut de haut niveau et dans un institut de rang inférieur, il est compréhensible que le coût des erreurs soit élevé. L’apprentissage n’est pas motivé par l’amour d’un sujet, mais par la peur de rester en arrière. Tout ce stress épuise une partie importante de la bande passante mentale d’un élève, laissant moins de ressources cognitives nécessaires pour nourrir ses émotions, ses intérêts personnels et son implication sociale. Dans la poursuite de mesures chimériques du rendement scolaire (reflétées par les seuils progressivement plus élevés pour les admissions à l’université avec chaque année qui passe), un étudiant n’a même pas le temps de remettre en question le processus même d’apprentissage dans lequel il est engagé. . Dans ce domaine actuel de l’éducation, donc, plus personne n’a l’habitude de remettre en question, et tout le monde craint de se tromper.

Ayant enseigné à la fois dans les mondes développés et en développement, il m’est impossible de ne pas remarquer les différences marquées entre les différentes cultures éducatives. J’ai parlé de l’élément de sainteté attaché à l’éducation en Orient. Une fois ce caractère sacré supprimé et l’éducation commercialisée, nous avons le modèle de l’Occident : un modèle dans lequel l’étudiant est le client, l’enseignant est le prestataire de services et le diplôme est le produit. Par conséquent, l’obtention d’une éducation n’est pas très différente de l’achat d’une tasse dans un supermarché. On achète le diplôme au lieu de le gagner. Une fois les frais payés, l’étudiant a droit au diplôme. Il est de la responsabilité du professeur de s’assurer que l’étudiant réussit.

Pour comprendre les conséquences de cela, nous devons regarder autour de nous. Les propriétaires de supermarchés vendent des tasses pour des revenus, et de même si des diplômes sont échangés, alors on peut imaginer le besoin des institutions d’atteindre leurs objectifs de revenus annuels, dont la principale source est les frais. Les principaux départements d’économie, par exemple, qui n’ont pas été en mesure d’atteindre leurs objectifs de revenus, ont été absorbés par des écoles de commerce des mêmes affiliations à travers le monde. Les départements qui ont survécu à cela l’ont fait en augmentant le nombre d’étudiants en abaissant la barre des admissions. Ainsi, contrairement à l’Inde, où la barre est élevée au fil du temps (en raison des pressions concurrentielles), la barre est abaissée dans des endroits comme l’Australie. Il existe une pression associée pour afficher des taux d’obtention du diplôme élevés (taux d’échec plus faibles) pour inciter de plus en plus d’étudiants à suivre des cours, ce qui nécessite de définir des questionnaires faciles.

Le mélange combustible de la facilité d’obtention du diplôme et de l’admission d’étudiants moins performants compromet l’objectif à long terme de l’éducation – créer des contributeurs capables à la croissance et au développement. Imaginez un monde où tous les médecins, pilotes, éducateurs et gardiens de la loi sont les produits d’un système éducatif entièrement commercialisé ! Le moins que l’on puisse reconnaître ici est que la main-d’œuvre qualifiée de l’Est (principalement d’Inde, du Japon, de Chine et de Russie) a contribué aux réussites du monde développé. Cependant, dans ce monde développé, tous les domaines non commercialisables tels que la physique théorique, les mathématiques pures, la sociologie, l’anthropologie et l’histoire voient malheureusement le nombre d’étudiants diminuer d’année en année. Nous faisons probablement place à une idée de professionnel qui ne se distingue plus d’un réprouvé motivé par l’argent.

Nous devons rechercher collectivement un équilibre sain entre les approches orientales et occidentales en matière d’éducation. L’Orient, tout en considérant l’éducation comme sacrée, observe un système très hiérarchisé : nous sommes entraînés à adorer nos professeurs et nos livres, presque au point d’oublier de les questionner. Le modèle occidental offre cette liberté d’inquisition, mais une grande partie est utilisée pour demander avec confiance des réponses élémentaires – on m’a demandé une fois d’expliquer pourquoi ½ et 0,5 sont identiques, et c’est à ce moment-là que j’ai été soulagé que le les tests que j’avais réussis n’étaient pas si faciles ! Franchement, je n’aurais pas pu aller à l’Université de Delhi cette année si j’avais obtenu mon diplôme avec le pourcentage que j’ai obtenu à l’époque, mais le moins que je sache maintenant, c’est que les limites ici évoluent dans la bonne direction, conformément aux l’idée de progrès.

L’auteur est professeur adjoint d’économie, Indian Institute of Technology Bombay

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.