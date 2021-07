L’occupation accrocheuse de Kate Middleton figurant sur l’acte de naissance de Prince George | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants : le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans. Après leur naissance à l’hôpital St Mary, les parents royaux ont dû accomplir le processus régulier de remplissage du certificat de naissance de leurs enfants.

Cependant, contrairement à beaucoup, le duc et la duchesse n’ont pas de titre d’emploi régulier.

Comme en témoigne une photographie de l’acte de naissance du prince George, William a indiqué que son métier était « prince du Royaume-Uni ».

Kate Middleton a qualifié son métier de « princesse du Royaume-Uni ».

Kate, bien que communément connue sous le nom de duchesse, a reçu le titre de princesse en épousant le prince William et devrait être appelée « Altesse royale ».

Avant de se fiancer avec le duc de Cambridge, Kate a travaillé dans le commerce de détail et le marketing.

Elle a brièvement travaillé avec l’entreprise de fournitures de ses parents avant de devenir acheteuse d’accessoires pour la marque de vêtements Jigsaw.

Maintenant, en tant que membre actif de la famille royale, Kate assume des fonctions royales et parraine plus de 20 organisations caritatives et militaires.

Le travail de la duchesse de Cambridge est principalement axé sur les enfants, la santé mentale, le sport et l’art.