L’OCDE publie des règles modèles pour un impôt minimum mondial de 15 %

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié lundi des règles détaillées pour la mise en œuvre d’un accord fiscal mondial de grande envergure visant à soumettre les entreprises multinationales (EMN) à un impôt minimum de 15 % à partir de 2023. L’OCDE souhaitant que les pays introduisent les soi-disant règles mondiales contre l’érosion de la base (GloBE) dans leur législation nationale en 2022, le budget de l’Inde pour 2022-2023 énoncera probablement la position de l’Inde et commencera à établir le cadre législatif pour incorporer ces règles.

L’impôt minimum, connu sous le nom de Pilier Deux, découragerait les pays de rivaliser pour attirer les entreprises en offrant des taux d’imposition bas. Les nouvelles règles permettent également à des pays comme l’Inde d’imposer une taxe supplémentaire aux entreprises qui ne respectent pas un taux minimum effectif de 15 % dans une autre juridiction. À l’heure actuelle, une entreprise multinationale indienne pourrait créer une unité dans une juridiction à imposition nulle et légitimement ne payer aucun impôt là-bas et ne pas redistribuer les bénéfices à l’Inde.

En vertu du pacte multilatéral de l’OCDE, l’Inde obtiendrait le droit de les imposer au taux minimum de 15 %. mondialisation de l’économie convenue en octobre 2021 par 137 pays, dont l’Inde et des juridictions dans le cadre du cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Les règles définissent le champ d’application et établissent le mécanisme des règles GloBE, qui introduiront un taux global minimum d’imposition des sociétés.

L’impôt minimum s’appliquerait aux entreprises multinationales dont les revenus sont supérieurs à 750 millions d’euros et devrait générer environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales mondiales supplémentaires chaque année. « Le gouvernement doit énoncer rapidement ses positions pour permettre aux entreprises d’évaluer et de critiquer la structure de leur groupe et de commencer à établir un cadre de conformité. L’Inde espère tirer des gains du pilier 2 par rapport au pilier 1 et a exprimé de manière informelle sa préférence pour l’application du STTR aux paiements d’érosion de la base », a déclaré Aravind Srivatsan, responsable fiscal et partenaire, Nangia Andersen LLP.

Les règles GloBE prévoient un système fiscal coordonné destiné à garantir que les grands groupes d’entreprises multinationales paient ce niveau minimum d’impôt sur les revenus provenant de chacune des juridictions dans lesquelles ils opèrent. « Les chapitres 3 et 5 sont au cœur des règles modèles qui prescrivent la détermination des bénéfices excédentaires, les impôts couverts ajustés, le pourcentage d’impôt complémentaire juridictionnel pour chaque juridiction à faible imposition, l’exclusion des revenus basée sur la substance dans le calcul du revenu GloBE. Ce sont des règles complexes et le principe de consolidation comptable de laquelle l’entité mère consoliderait avec sa filiale ou JV devrait désormais également examiner attentivement l’impact sur les implications fiscales du deuxième pilier », a ajouté Srivatsan. Le premier pilier s’appliquerait aux multinationales dont la rentabilité est supérieure à 10 % et le chiffre d’affaires mondial supérieur à 20 milliards d’euros. Le bénéfice à réaffecter aux marchés serait calculé comme 25 % du bénéfice avant impôt sur 10 % du chiffre d’affaires.

