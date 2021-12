L’OCDE se joint à la pression pour prolonger la période de calcul de la retraite en Espagne

12/08/2021

Act à 11:18 CET

Rafa Bernardo

L’OCDE estime également, à l’instar de Bruxelles, que l’Espagne devrait augmenter le nombre d’années de vie active du citoyen avec lequel le montant de sa pension est calculé. Actuellement, ce sont les célèbres 25 dernières années de carrière, qui a suscité une vive polémique au sein du gouvernement il y a un an, lorsque Pablo Iglesias a accusé le ministre Escrivá de vouloir porter ce nombre à 35 ans ; Une controverse qui a refait surface le mois dernier, lorsque l’Union européenne (UE) a précisé que l’augmentation de cette période est l’une des conditions nécessaires pour que l’Espagne continue de recevoir des fonds européens du programme Next Generation EU.

Comme c’est souvent le cas avec les organisations internationales ces dernières années, la recommandation de l’OCDE n’est pas soulevée directement, mais plutôt il faut lire entre les lignes pour le détecter (ces institutions ont découvert lors de la crise précédente que donner des ordres aux pays dans leurs documents générait un fort rejet dans les populations cibles, avec des effets électoraux indésirables). Dans ce cas, la pression fait partie du grand rapport biennal de l’OCDE sur les retraites, « Pensions at a Glance », mais elle n’apparaît pas dans le corps du texte, mais dans les soi-disant « notes pays & rdquor ;, le annexes dans lesquelles examine la situation dans chaque pays.

Dans le cas de l’Espagne, le texte souligne que « la grande majorité des pays de l’OCDE prennent en compte les salaires de l’ensemble de la carrière professionnelle pour calculer le montant de la pension. Dans l’UE, seulement la France, la Slovénie et Espagne ils utilisent 25 ans ou moins & rdquor ;. Certaines lignes qui sont insérées dans un paragraphe qu’il définit comme « permissif & rdquor; les conditions fixées par la législation espagnole pour accéder à 100 % de la pension à 65 ans, qui nécessitent désormais 37 ans et 3 mois de cotisations (et qui seront de 38 ans et 6 mois en 2027) : « La Grèce et la Slovénie conserveront également une courte période de 40 ans, alors que la France en exige 43 et l’Allemagne 45 & rdquor;, lit-on dans le document.

Trop généreux

Le texte de l’OCDE met également en évidence d’autres aspects sur lesquels le système de retraite espagnol serait, aux yeux de ses rédacteurs, plus généreux que ceux de son environnement ; le principal, le taux de remplacement, qui est le pourcentage du dernier salaire que représente la première pension. Le rapport explique que ce taux est de 89 %, contre 62 % de la moyenne de l’OCDE : « ce taux de remplacement élevé s’applique à partir de 65 ans, alors que pour atteindre le même niveau, il faudrait travailler jusqu’à 69 ans aux Pays-Bas, en Italie ils auraient 82 % à 71 ans et au Danemark 84 % à 74 ans & rdquor;, affirme le document. Comme d’habitude, l’OCDE évite de mentionner que les salaires en Espagne sont bien inférieurs à ceux des pays avec lesquels elle compare les retraites.

En fait, un autre aspect que l’OCDE souligne comme caractéristique du système espagnol est que le revenu des personnes de plus de 66 ans est plus élevé en termes relatifs que la moyenne de l’organisation : ils représentent 96% du revenu moyen de la population générale. , contre 88 % dans l’OCDE, ce qui suggère que les retraites ne sont pas élevées, mais que les salaires actuels sont plutôt bas. Il attire également l’attention de l’organisation internationale sur le fait que l’âge de la sortie du marché du travail est nettement plus faible en Espagne (60,7 ans, contre 63,1 ans dans la moyenne de l’OCDE), bien que l’âge de la retraite soit supérieur (65 ans) à la moyenne de l’organisation (63,8 ans).

Critique de la réforme Rajoy

Bien qu’en général les textes de l’OCDE louent tout ce qui est de réduire les dépenses de retraite, dans le document connu ce mercredi ils critiquent les aspects de la réforme de 2013 abrogée cette année qui auraient contribué à cet ajustement : l’indice de revalorisation des retraites (IRP, qui anticipait une augmentation annuelle de 0,25%, quel que soit le comportement des prix) et le Sustainability Factor (FS, qui réduirait les pensions initiales en fonction de l’augmentation de l’espérance de vie). Bien entendu, la critique de l’organisation internationale ce n’est pas pour des raisons sous-jacentes, mais de conception et de forme : les ajustements aux retraités actuels et ceux effectués sans consensus, affirme-t-il, génèrent le rejet de la population et deviennent inapplicables.

« L’IRP a conduit à des retraites déjà en vigueur qui augmentent moins que les prix […] Ces mécanismes qui réduisent continuellement les retraites en termes réels sont discutables, puisque les retraités ont peu de chance de modifier leurs revenus & rdquor ;, explique le rapport, qui tire des conclusions pour ceux qui aspirent à réformer un système de retraite : « Le cas espagnol illustre qu’une politique cohérente heures supplémentaires nécessite un large consensus politique avant sa mise en œuvre. Dans le cas contraire, les mesures risquent d’être politiquement insoutenables, entraînant un retournement et un affaiblissement de la confiance. Le devenir de l’IRP montre également que des mesures correctives doivent être appliquées à temps. Lorsque la pérennité financière doit être restaurée, des mesures doivent être prises quelle que soit l’évolution de certains indicateurs : les mécanismes automatiques ne peuvent remplacer les mesures discrétionnaires courageuses & rdquor ;.

Le rapport de l’OCDE n’analyse pas en détail le Mécanisme d’équité intergénérationnel (MEI), la hausse des cotisations depuis 10 ans convenue avec les syndicats et approuvée en début de mois par le Congrès qui servira à remplacer le FS. Il dit simplement que « cela aidera à atténuer l’impact financier de la retraite des baby-boomers ». Bien entendu, le texte confirme que les ressources accumulées avec cette mesure représenteront 2,3 % du PIB en 2032, alors que les prévisions de la Commission européenne indiquent que la revalorisation des retraites avec l’inflation – une autre des mesures adoptées dans la réforme approuvée par le parlement – signifient une augmentation des dépenses qui atteindra 2,6 % du PIB en 2050 : c’est-à-dire que l’OCDE rappelle que les mesures d’économies adoptées ne suffira pas à compenser l’augmentation des dépenses qui favorise la dernière réforme.