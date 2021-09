Lockdown Face et Zoom Boom : Expliquer l’essor de la chirurgie esthétique pendant le Covid-19

La procédure la plus courante que les patients souhaitaient était de retirer les poches sous les yeux, ce qui a entraîné une augmentation de 300 % de la demande.

Alors que la chirurgie esthétique a initialement connu une baisse en raison de la pandémie de Covid-19, alors que le « visage de verrouillage » est entré dans le lexique, l’industrie a été confrontée à une augmentation du nombre de cas, désormais appelée « boum du zoom ». Ce n’est un secret pour personne, deux ans plus tard, l’épidémie mondiale de Covid-19 a paralysé l’économie mondiale. Les procédures électives comme les chirurgies esthétiques ont également été affectées par cela, faisant face à un déclin initial. Cependant, assez tôt, alors que le « visage de verrouillage » est devenu une réalité pour les gens, de plus en plus de patients ont commencé à opter pour la chirurgie esthétique.

Plusieurs chirurgiens ont appelé cela le « boum du zoom », attribuant le pic de 200 % à l’augmentation des communications vidéo en ligne dans le monde. Entre janvier 2021 et 21, les revenus de Zoom ont grimpé à 2,65 milliards de dollars contre ce qui semble maintenant être un maigre 623 millions de dollars. Au cours du seul quatrième trimestre, il a enregistré une augmentation de ses revenus de 369%, prouvant que les problèmes de sécurité et l’insatisfaction en ligne ne freinaient pas sa popularité. Plusieurs entreprises ont compris la valeur de Zoom en tant que ressource de travail à distance, encourageant également son utilisation après Covid. Cette utilisation accrue a également amené les gens à se retrouver face à quelque chose auquel ils ne pensaient pas trop : eux-mêmes. Concrètement, le phénomène que les chirurgiens appellent « lockdown face ». Le visage de verrouillage fait référence à la façon dont les gens se voyaient dans les réunions Zoom. Contrairement à la vraie vie, où vous ne pouvez pas vous voir lorsque vous parlez à l’autre personne, avoir votre vidéo lors d’une réunion Zoom expose à vous-même les asymétries et les imperfections. Lorsque les gens ont été forcés de se faire face et de voir à quoi ils ressemblaient, ils ont commencé à remarquer beaucoup plus de rides supplémentaires, de poches sous les yeux et de relâchement cutané.

Augmentation du nombre de patients recherchant spécifiquement des chirurgies esthétiques du visage

Ces observations sont également étayées par des organisations réputées comme l’American Society of Plastic Surgery (ASPS), qui ont signalé le remodelage du nez (rhinoplastie), la chirurgie des paupières (blépharoplastie) et le lifting du visage comme les trois procédures les plus courantes en 2020. Cela contraste fortement avec 2019 , où l’augmentation mammaire, la liposuccion et l’abdominoplastie (abdominoplastie) étaient les procédures les plus courantes aux États-Unis. Même en Inde, la liposuccion était l’intervention chirurgicale la plus courante en 2019, suivie de la rhinoplastie et de la blépharoplastie. Par conséquent, malgré la baisse du tourisme médical, c’est-à-dire des patients étrangers venant en Inde pour leurs interventions esthétiques, sa clinique a continué à être réservée des mois à l’avance. Une liste d’attente qui était auparavant de 3 à 4 semaines a maintenant doublé à 6 à 8 semaines en raison du boom de Zoom. La procédure la plus courante que les patients souhaitaient était de retirer les poches sous les yeux, ce qui a entraîné une augmentation de 300 % de la demande.

A côté des gens qui se voient plus clairement et leurs imperfections, il attribue cela à deux autres raisons.

Espace de récupération pacifique

Bien que de nombreuses procédures cosmétiques du visage soient peu invasives ou non invasives (par exemple, injections ou produits de comblement de Botox), les patients présentent toujours une bonne quantité d’enflure et d’ecchymoses. Ces procédures ambulatoires permettent aux patients de reprendre le travail quelques jours après la chirurgie, mais avec des séquelles chirurgicales visibles. Ce processus peut être très embarrassant et gêner de nombreux patients qui pourraient autrement vouloir une chirurgie esthétique. La nouvelle philosophie du travail à domicile offre aux patients de chirurgie esthétique l’espace sûr dont ils ont besoin pour récupérer paisiblement. Ils peuvent prendre toutes les précautions nécessaires dans le confort de leur foyer. Leurs résultats se sont stabilisés et, au moment où ils sont retournés au travail, la plupart des gonflements et des ecchymoses avaient disparu, laissant peu de preuves d’une intervention chirurgicale au-delà d’une apparence améliorée.

Amélioration de soi sur le matérialisme

La deuxième raison est plus philosophique. Beaucoup de gens ont réalisé que la richesse matérielle ne leur apportait aucune joie – à quoi sert une nouvelle voiture si vous ne pouvez pas la conduire ? Au lieu de cela, ils se sont tournés vers l’auto-amélioration, adoptant des habitudes de vie plus saines comme manger des aliments nutritifs et faire de l’exercice. La chirurgie esthétique est devenue une partie de cette transformation mentale et physique, les aidant à obtenir l’apparence souhaitée. Cela s’applique particulièrement aux graisses sous-cutanées tenaces ciblées par la liposuccion. Alors que les chirurgies esthétiques du visage ont connu un boom pendant Covid, la liposuccion était la procédure la plus populaire pour une raison. Il a continué sa popularité pendant Covid, aidant les patients à obtenir les contours qu’ils souhaitaient tout en se rétablissant paisiblement à la maison par la suite. Par conséquent, lorsqu’un régime alimentaire et un programme d’exercices ne leur ont pas donné les résultats souhaités, la chirurgie esthétique est intervenue, leur donnant leur corps idéal tout en travaillant pour le conserver.

Le boom va-t-il se poursuivre après Covid ?

La chirurgie esthétique était déjà une industrie dynamique avant Covid-19. Surtout en Inde, le tourisme médical était l’un des principaux arguments de vente aux côtés d’un coût inférieur qui a amené plusieurs patients internationaux. Si le manque de voyages au milieu d’une pandémie n’a pas freiné la croissance de l’industrie, il n’y a aucune raison de supposer que le boom se réduira. Bien qu’il s’agisse de procédures médicales et que les gens craignent les espaces cliniques, ces procédures électives se sont poursuivies. Alors que Covid-19 a peut-être sensibilisé la personne moyenne aux mesures d’hygiène et de santé, il l’a également aidé à comprendre comment investir dans son bonheur. Comme le note le Dr Jill Owen de la British Psychological Association, le boom de la chirurgie esthétique pendant Covid fait partie d’une tendance continue consistant à pouvoir se voir parler en temps réel et à se soucier de son apparence. Elle note que si cette perception de soi était auparavant réservée aux célébrités (reflétée par la façon dont elles subissent le plus grand nombre de procédures esthétiques), le patient de tous les jours peut également se voir avec les appels Zoom et les médias sociaux.

Par conséquent, il est sûr de dire que si Covid-19 ne pouvait pas réduire les cas de chirurgie esthétique – provoquant plutôt une augmentation de la chirurgie plastique domestique en Inde – le boom se poursuivra. La façon dont les procédures cosmétiques peuvent améliorer esthétiquement les apparences et aider à apaiser l’esprit des patients en fait à elle seule une partie importante de l’avenir prévisible.

(L’auteur est le fondateur de RG Aesthetics, une clinique de chirurgie esthétique à Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

