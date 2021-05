Lockdown POLL: Les restrictions britanniques devraient-elles être levées maintenant après qu’un seul décès ait été enregistré? VOTE | UK | Nouvelles

Boris Johnson: “ Bonne chance ” de “ dispenser ” 1m + à partir du 21 juin

Notre sondage intervient après qu’un seul décès de Covid a été enregistré lundi, portant le total à 127 539. 1 649 autres cas ont été confirmés.

Pendant ce temps, quelque 34 588 600 personnes ont reçu leur première dose de vaccin et 15 500 949 ont eu la deuxième, selon les derniers chiffres du gouvernement.

S’adressant à Twitter, l’ancien leader de l’UKIP et du Brexit Party, Nigel Farage, a insisté sur le fait que “ça suffit”.

M. Farage a déclaré: “Juste un décès de Covid aujourd’hui et maintenant 50 millions de vaccins administrés, mais nous ne pouvons toujours pas manger dans un restaurant ou embrasser nos proches.”

L’animatrice de talkRADIO, Julia Hartley-Brewer, a ajouté qu’il était «insensé» que les gens soient toujours incapables de manger dans un restaurant ou de serrer dans leurs bras des personnes extérieures à leur foyer.

Elle a tweeté: “Un nouveau décès a été signalé. Un. UN.

«Pourtant, il est toujours illégal de rendre visite à des amis et de la famille à l’intérieur, de rencontrer 6 personnes, de manger un repas dans un restaurant, de partir en vacances, de montrer votre visage dans un magasin ou même de faire des câlins à quelqu’un avec qui vous ne vivez pas.

“Est-ce que le PM et le Sage ne réalisent pas à quel point c’est INSANE?”

Des gens photographiés en train de boire à l’extérieur dans le quartier de Soho à Londres (Image: GETTY)

Et le député conservateur Robert Syms a exhorté le premier ministre à tenir sa promesse de suivre «des données et non des dates».

Il a déclaré au Daily Mail: “Si vous prenez les données plutôt que les dates, les infections, les hospitalisations et les décès ont chuté assez rapidement et il ne semble pas y avoir de preuve que le déverrouillage a provoqué une sorte de pic.

«Cela ne s’est pas produit lorsque les écoles ont rouvert et ne l’ont pas été à la suite de la réouverture des magasins.

«Nous devons pousser le gouvernement à continuer.

Boris Johnson a déclaré qu’il pensait que la prochaine étape de la réouverture de l’Angleterre le 17 mai “allait être bonne” (Image: GETTY)

“Une grande partie de la vie normale pourrait être retournée.”

S’exprimant lors d’une visite de campagne à Hartlepool lundi, M. Johnson a déclaré qu’il pensait que la prochaine étape de la réouverture de l’Angleterre le 17 mai – qui couvre l’hospitalité intérieure, les divertissements et peut-être les voyages à l’étranger – “va être bonne”.

Le Premier ministre a déclaré: “Dans l’état actuel des choses et dans la façon dont les choses se passent, avec le déploiement du vaccin tel qu’il est – nous avons fait 50 millions de piqûres au moment où je vous parle aujourd’hui, un quart de la population adulte, un en quatre ont eu deux coups.

«Vous voyez que les résultats de cela commencent vraiment à apparaître dans l’épidémiologie.

Carte du coronavirus britannique en direct (Image: EXPRESS)

“Je pense que nous pourrons aller de l’avant, j’ai l’impression que le 17 mai sera bon.

“Mais il me semble aussi que le 21 juin, nous pourrons dire la distance sociale comme nous devons le faire actuellement, le mètre plus, je pense que nous avons de bonnes chances de pouvoir nous passer de celui-là. -metre plus à partir du 21 juin.

“Cela dépend toujours des données, nous ne pouvons pas encore le dire catégoriquement, nous devons examiner l’épidémiologie au fur et à mesure que nous progressons, nous devons regarder où nous en sommes avec la maladie. Mais c’est ce que l’on ressent. à moi maintenant. “

Le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, qui conseille le gouvernement, a déclaré que les données sur les décès et les cas étaient “très encourageantes”.

Il a déclaré mardi à l’émission Today de BBC Radio 4: «Les données sont très encourageantes et tout à fait conformes à ce que nous attendions.

«Alors que nous voyons les cas se stabiliser en ce moment – et ils pourraient commencer à augmenter légèrement – la mortalité, les décès et les hospitalisations sont toujours en baisse, et nous nous attendons à ce qu’ils continuent de baisser, peut-être augmenter un peu le mois prochain, mais seulement à des niveaux gérables, ce qui nous met dans une très bonne position pour nous en tenir à la feuille de route du gouvernement – en assouplissant certaines restrictions dans quelques semaines, puis bien d’autres en juin. “

Il a déclaré que son équipe avait encore des inquiétudes concernant la fin de l’été et le début de l’automne, mais “elles diminuent”, ajoutant: “Si nous allons voir une autre vague de transmission, c’est là qu’elle aurait lieu, mais les données sur les vaccins sont devient de plus en plus encourageante, en particulier les nouvelles données publiées il y a un peu plus d’une semaine sur le fait que les vaccins, même si vous êtes infecté si vous avez été vacciné, sont moins infectieux.

“Et cela a fait baisser nos estimations de l’ampleur de toute vague potentielle d’automne.”