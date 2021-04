Lockheed Martin adopte la blockchain pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement en Suisse

Lockheed Martin, sous-traitant américain de l’aérospatiale et de la défense, a signé un accord avec SyncFab, une plate-forme de fabrication distribuée de la Silicon Valley, pour rationaliser les capacités des fournisseurs à travers la Suisse, offrant un autre cas d’utilisation tangible de la technologie blockchain.

Dans le cadre du nouvel accord, SyncFab fournira à Lockheed Martin un accès direct à sa plate-forme d’approvisionnement en pièces et de chaîne d’approvisionnement, qui repose sur la blockchain de l’entreprise. La plate-forme sécurisée de renseignement sur les fournisseurs relie les fabricants d’équipement d’origine, ou OEM, aux membres de Swissmem, permettant ainsi aux OEM de s’associer avec les fournisseurs de toute la Suisse.

La plate-forme fonctionne essentiellement comme un «entremetteur» entre les OEM et les experts en la matière, permettant aux experts de rivaliser pour des opportunités logistiques à long terme avec de plus grandes entreprises. Dans le cas de Lockheed Martin, les membres de Swissmem auront la possibilité de soumissionner sur des projets directement via SyncFab.

Fondée en 1999, Swissmem représente les industries mécaniques et électriques de la Suisse. Les industries dites MEM représentent environ un tiers des exportations du pays.

Jeremy Goodwin, fondateur et PDG de SyncFab, a commenté le nouveau partenariat:

«SyncFab est honoré et privilégié de travailler avec Lockheed Martin dans notre mission d’élargir l’accès et de transformer numériquement les chaînes d’approvisionnement industrielles suisses en partenariat avec Swissmem.»

Lancé en 2013, SyncFab a noué plusieurs partenariats de haut niveau au fil des ans. Comme Cointelegraph l’a rapporté en 2018, la société a travaillé avec le département américain de l’énergie pour mettre en œuvre des initiatives d’énergie propre et de fabrication intelligente dans les villes californiennes de San Leandro, San Francisco et Oakland.

La gestion de la chaîne d’approvisionnement est régulièrement citée par l’industrie comme l’un des plus grands cas d’utilisation de la technologie blockchain. Comme Cointelegraph l’a rapporté en février 2021, plus de la moitié des entreprises ajoutées à la liste Forbes Blockchain 50 utilisent la technologie du grand livre distribué pour résoudre les problèmes logistiques.