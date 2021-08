Lockheed Martin et IAF renouvellent leur contrat de support pour le C-130J Super Hercules

Cette entreprise est basée à Hyderabad et illustre l’initiative Make in India du gouvernement.

Pour un support dédié et complet à sa flotte de 12 avions Super Hercules C-130J-30, la société aérospatiale américaine Lockheed Martin a remporté un contrat de cinq ans avec l’Indian Air Force (IAF). D’une valeur de 328,8 millions de dollars, il s’agit d’un contrat Follow on Support II (FOS) dans le cadre duquel les équipes de Lockheed Martin vont gérer le programme, les éléments de support technique et la logistique qui sont importants pour pérenniser la flotte.

Lockheed Martin est l’OEM du C-130Js, qui est l’avion de transport tactique et est exploité dans 22 pays à travers le monde.

En savoir plus sur le contrat

Il s’agit d’un contrat de cinq ans supplémentaires et il s’agit d’une vente commerciale directe.

La société fournira un soutien similaire à la flotte comme elle l’a fait dans le cadre du FOS I.

Le contrat FOS II comprend désormais également les options étendues de la société américaine telles que le support des moteurs, des hélices, des logiciels, de la cellule C-130J, de l’équipement fourni par l’entrepreneur (CFE), des services de publication, de l’équipement d’assistance au sol (GHE), des éléments séparables particuliers et communs, équipement de soutien au sol (GSE) et équipement d’essai.

Pour le support technique sur site pendant la durée du contrat, il y a des représentants de GE (fabricant d’hélices), Rolls-Royce (fabricant de moteurs) ainsi que Lockheed Martin. Au total, il y en a huit qui sont présents tout le temps pour apporter le soutien en temps réel.

Selon un communiqué officiel publié par la société américaine, dans le cadre du contrat FOS II à partir de 2022, cinq avions C-130J Hercules subiront un entretien de 12 ans (maintenance en dépôt) dans un centre de maintenance lourde (HMC) agréé par la société.

À propos du C-130J Super Hercules

En 2008, par le biais de la route des ventes militaires étrangères (FMS), le gouvernement indien a annoncé l’achat de six avions de transport. Tous les six ont été livrés entre 2010-11. Plus tard, l’Inde a obtenu des C-130J en 2017 et en 2019.

Les avions de transport de la flotte de l’IAF ont une configuration hautement intégrée et sophistiquée qui a été conçue selon les exigences de l’Inde pour les opérations spéciales.

Pour les opérations à longue portée, ces avions sont équipés d’une capacité de ravitaillement en vol de récepteurs air-air.

En Inde, ces avions de transport ont été déployés pour des missions critiques, notamment des missions de recherche et de sauvetage, l’aide en cas de catastrophe naturelle ainsi que l’aide humanitaire et le transport aérien.

Ceux-ci ont été largement déployés pour transporter du matériel de secours, de l’équipement ainsi que du personnel pendant la pandémie de COVID-19 et également pendant les zones touchées par le cyclone.

Joint-venture avec Tata

Il existe une coentreprise entre Lockheed Martin et Tata — Tata Lockheed Martin Aerostructures Limited (TLMAL). Il s’agit de la seule source mondiale d’assemblages d’empennages C-130J qui sont inclus dans tous les nouveaux avions Super Hercules.

Cette entreprise est basée à Hyderabad et illustre l’initiative Make in India du gouvernement. En 10 ans d’exploitation, la coentreprise a livré 120 empennages.

Un mot sur l’extension du FOS

Selon le vice-président et directeur général de la mobilité aérienne et des missions maritimes, Rod McLean, « Grâce à une équipe intégrée et un soutien dédié, Lockheed Martin s’assure que la flotte de C-130J de l’IAF est disponible et prête pour chaque mission.

« La société apporte une équipe exceptionnelle d’experts qui apportent des idées et des connaissances inégalées sur le C-130 à nos opérateurs », ajoute-t-il.

