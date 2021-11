Lockheed Martin travaille sur une solution 5G pour l’armée américaine

Au cours des dernières années, la 5G est devenue une technologie révolutionnaire dans le secteur commercial. Inclus dans les smartphones et les tablettes, il peut permettre des vitesses Internet rapides loin du réseau wifi domestique de l’utilisateur. Maintenant, Lockheed Martin prévoit d’apporter cette technologie au ministère de la Défense.

Annoncé mercredi, Lockheed Martin s’associe à Keysight Technologies pour développer 5G.MIL, un banc d’essai pour les communications militaires via des réseaux terrestres et spatiaux.

Lockheed Martin s’appuie sur l’expertise du secteur commercial pour faire évoluer, adapter et intégrer la technologie 5G rapidement et à moindre coût dans le cadre d’opérations critiques dans les domaines terrestres, maritimes, aériens, spatiaux et cybernétiques. Les plates-formes de test 5G de bout en bout de Keysight, largement utilisées dans le commerce, offrent la possibilité de développer des solutions personnalisées qui répondent aux exigences strictes de l’industrie de la défense. Dan Rice, vice-président des programmes 5G.MIL chez Lockheed Martin

Le DoD s’est intéressé à de nouvelles solutions de communication, y compris même la constellation de satellites Starlink de SpaceX. L’ajout de solutions 5G aux communications entre les actifs du DoD et l’infrastructure réseau pourrait changer la donne.

Keysight Technologies offre une expertise 5G

Pour s’assurer que 5G.MIL est résilient pendant son développement et dans une éventuelle phase opérationnelle, Lockheed s’associe à Keysight. Keysight possède une vaste expérience dans les tests de solutions 5G et a signé un protocole d’accord de collaboration stratégique pour aider à développer le banc d’essai.

Le déploiement de liaisons de communication à l’épreuve du temps, transparentes et sécurisées desservant les opérations terrestres, maritimes et aériennes dépend de l’intégration réussie de la 5G, des satellites, des véhicules aériens sans pilote, de l’intelligence artificielle et des technologies cloud. En s’appuyant sur le portefeuille d’outils de test, de mesure, de vérification et d’optimisation flexibles, évolutifs et entièrement automatisés de Keysight, Lockheed Martin a mis en place le banc d’essai le plus avancé pour les réseaux 5G et hybrides que nous ayons vu dans l’industrie aérospatiale et de la défense. Vince Nguyen, directeur général des solutions gouvernementales de défense aérospatiale chez Keysight Technologies

Le banc d’essai a atteint sa capacité opérationnelle en juillet. Désormais, les deux sociétés travailleront à inclure de nouvelles capacités et des recherches émergentes qui répondent aux besoins du DoD.

