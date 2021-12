Loco Motive, une nouvelle aventure comique de Chucklefish, annoncée pour Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’éditeur Chucklefish a annoncé que l’aventure pointer-cliquer de Robust Games Motif de la locomotive arrivera dans la station Switch à l’été 2022. Comme présenté dans l’Indie World Showcase d’aujourd’hui, le jeu combine le meurtre-mystère d’un bon roman d’Agatha Christie avec les styles pointer-cliquer et le gameplay des aventures classiques de Lucasarts.

Créé à l’origine pour un game jam par l’équipe de développement indépendante, Loco Motive vous fait enquêter sur les événements mortels à bord du luxueux Orient Reuss Express. Vous prenez le contrôle de plusieurs personnages au cours de vos enquêtes pour trouver le tueur – car sa mort n’était sûrement pas un accident – d’une dame Unterwald.

Intrigues, puzzles, pixel art, moustaches — si vous avez déjà joué à un jeu d’aventure des années 90, vous vous sentirez comme chez vous ici. Pour les enfants qui sont trop jeunes pour se souvenir des années 90, il y a aussi une hotline dans le jeu de style Thimbleweed Park à appeler si vous êtes un peu coincé.

Jetez un œil à quelques captures d’écran ci-dessous, ainsi qu’à un aperçu des fonctionnalités du texte de présentation des relations publiques :

Images : Rideau

● Une aventure comique qui frappe comme du smooth jazz, se déroulant à bord d’un train express des années 30

● Prenez le contrôle de trois personnages jouables, dans une aventure comique interconnectée

● Découvrez un mystère mortel, plein de rebondissements et d’humour burlesque

● Rencontrez un train plein de passagers excentriques et quelque peu méfiants

● Ne reculez devant rien pour résoudre des énigmes basées sur des objets, qui ne vous laisseront pas vous gratter la tête pendant des heures

● Choisissez votre façon de jouer, en prenant le contrôle interactif direct du personnage, ou en optant pour un classique

expérience pointer-cliquer

● Pixel art magnifiquement détaillé débordant de charme et de caractère

● Besoin d’un petit coup de pouce dans la bonne direction ? Téléphonez pour obtenir de l’aide avec une ligne d’appel en jeu !

● Entièrement doublé, avec les sons élancés du compositeur Paul Zimmerman (Space Haven)

Le jeu – qui, soit dit en passant, est disponible sur itch.io en ce moment et contient des témoignages élogieux de PC Gamer et Alpha Beta Gamer – arrive sur Switch à l’été 2022, et il semble que cela pourrait bien être un autre excellent ajout à la console. liste croissante d’excellents jeux d’aventure pointer-cliquer

Faites-nous savoir ci-dessous si vous vous dirigerez et cliquerez dans la direction de ce choo-choo l’année prochaine – ou si vous avez déjà joué au jeu auparavant.