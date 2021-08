LocoNav annonce le premier ESOP et programme de rachat d’actions

L’annonce survient juste après que LocoNav a levé 37 millions de dollars en financement de série B.

La start-up Fleet Tech LocoNav a annoncé son premier plan d’actionnariat salarié (ESOP) et son programme de rachat d’actions d’une valeur de 3 millions de dollars. Plus de 50 employés existants et anciens seront éligibles pour participer à ce cycle ESOP, a indiqué la startup dans un communiqué. Les fonds levés s’ajouteront à la vision de LocoNav de démocratiser la technologie de flotte sur les marchés émergents et à forte croissance, ajoute le communiqué. Avec ce programme de rachat, l’entreprise souhaite reconnaître la contribution des salariés et des premiers investisseurs à sa croissance au cours des cinq dernières années.

L’annonce fait suite à la levée de 37 millions de dollars de fonds de série B par LocoNav auprès de Quiet Capital, Anthemis Group, Sequoia Capital India, Foundamental, RIT Capital Partners, Uncorrelated Ventures et Village Global, entre autres investisseurs.

« Notre croissance exponentielle au cours des dernières années représente la contribution incessante de nos employés et la confiance que nos premiers investisseurs ont placée en nous. Ce programme ESOP et de rachat d’actions est notre façon de montrer notre gratitude, de leur permettre de créer de la richesse et de permettre la propriété collective à mesure que l’entreprise évolue sur les marchés », ont déclaré Shridhar Gupta et Vidit Jain, co-fondateurs de LocoNav.

Les fonds levés s’ajouteront à la vision de LocoNav de démocratiser la technologie de flotte sur les marchés émergents et à forte croissance et permettront des acquisitions stratégiques, a déclaré la société. LocoNav, soutenu par des offres basées sur l’IA et l’IoT, prétend être présent dans plus de 25 pays. La startup présente également l’industrie indienne de la gestion de flotte aux offres SaaS en tirant parti des informations sur les données.

Le portefeuille de LocoNav se compose de plusieurs produits et services. Il comprend des solutions de gestion de flotte telles que le centre de contrôle de conducteur virtuel LocoDrive, la solution de télématique vidéo avancée et de sécurité des conducteurs LocoADAS, les solutions de paiement par cartes de péage et prépayées LocoPay et LocoRTO qui aide à la gestion de la conformité.

