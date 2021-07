L’OCS se réunit au Tadjikistan : l’Afghanistan au centre de l’attention ; Tous les acteurs régionaux joueront un rôle essentiel, selon un expert

Cette année, le Tadjikistan préside le groupement qui compte huit pays membres, dont la Russie, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Chine, l’Inde et le Pakistan.

La situation volatile dans l’Afghanistan déchiré par la guerre, où les talibans gagnent plus de territoires, sera au centre de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de coopération de Shanghai ou du Conseil de l’OCS à Douchanbé, au Tadjikistan. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, effectue une visite de deux jours du 13 au 14 juillet à Douchanbé, la capitale tadjike, à l’invitation du ministre tadjik des Affaires étrangères Sirojiddin Muhriddin pour la réunion ministérielle.

Mercredi 14 juillet 2021, le ministre Dr S Jaishankar participera également au groupe de contact de l’OCS sur l’Afghanistan, auquel participera le gouvernement afghan.

De Douchanbé, le ministre se rendra dans un autre pays d’Asie centrale – l’Ouzbékistan pour une réunion de connectivité régionale.

Ordre du jour de la réunion de l’OCS

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), en plus de discuter des réalisations de l’organisation, elle célébrera également le 20e anniversaire de sa formation. Les pays membres évalueront également la préparation du prochain Conseil des chefs d’État de l’OCS, qui est prévu les 16 et 17 septembre à Douchanbé.

Pourquoi la réunion du SCO est-elle importante ?

L’OCS est le forum le plus approprié pour initier un accord de partage du pouvoir en Afghanistan. La raison d’être de la formation de l’OCS était de lutter contre trois maux que sont le terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme. Ces problèmes risquent de s’intensifier si la situation en Afghanistan se détériore davantage.

L’OCS s’oppose à une intervention militaire dans le pays tiers. Ses membres adhèrent à l’idée de souveraineté et d’autonomie en politique étrangère. Par conséquent, il soutiendrait un dialogue intra-afghane pour permettre un gouvernement représentatif dirigé par les Afghans.

« Le retrait des forces de l’OTAN a créé une opportunité pour l’OCS d’intensifier ses efforts et d’engager des dialogues avec diverses parties prenantes en Afghanistan. Heureusement, cette organisation implique tous les acteurs régionaux soit en tant qu’États membres, soit en tant qu’observateurs. Un pays qui a le plus d’influence sur les talibans est le Pakistan. La Russie et la Chine partagent des inquiétudes quant aux possibles débordements du radicalisme et du terrorisme sur leurs territoires », explique le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU, à Financial Express Online.

Rendez-vous au Tadjikistan

Cette année, le Tadjikistan préside le groupement qui compte huit pays membres, dont la Russie, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Chine, l’Inde et le Pakistan.

La réunion ministérielle de Douchanbé intervient à un moment où les talibans ont fait des gains en Afghanistan territorialement, en particulier dans le nord de l’Afghanistan qui jouxte le Tadjikistan. Cela a conduit plus de 1 000 soldats afghans à fuir leur pays et à se rendre au Tadjikistan.

Selon certaines informations, le Dr Jaishankar a exprimé la semaine dernière ses préoccupations concernant les développements en Afghanistan et a appelé à une réduction du niveau de violence.

Réunion de connectivité régionale en Ouzbékistan

Plus tard dans la semaine du 15 au 16 juillet, Tachkent accueille la conférence internationale « Asie centrale et du Sud : interconnexion régionale. Défis et opportunités”.

Il y aura trois thèmes communs de discussion, notamment : Économique, Culturel, Sécurité-Connectivité. Également à l’ordre du jour de la réunion, les liens historiques rafraîchissants. Les invités au sommet comprennent également des représentants de l’Iran, de la Chine, de la Russie, des États-Unis et de l’UE.

Le Pakistan sera-t-il présent à Douchanbé et à Tachkent ?

Oui. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères SM Qureshi sera présent dans les deux capitales pour les réunions.

Et, ce sera la troisième fois que les deux ministres des Affaires étrangères seront présents en même temps au même endroit en 2021. Cependant, il n’y a eu aucune discussion entre les deux ministres.

Le ministre des Affaires étrangères devrait également rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en marge de la réunion de l’OCS. En 2020, les deux ministres s’étaient rencontrés en marge de la réunion de l’OCS à Moscou en septembre.

Opinion d’expert sur la réunion ministérielle de l’OCS

« Dès 2005, l’OCS, lors de son sommet d’Astana, avait établi un groupe de contact pour l’Afghanistan dans le but de renforcer la coopération et de résoudre les problèmes d’intérêt mutuel. La Russie a appelé à une conférence spéciale sur la reconstruction et la réconciliation en Afghanistan le 27 janvier 2009 à Moscou. Les membres de l’OCS suivaient attentivement les développements en Afghanistan. Mais ils n’ont pas pu jouer un rôle constructif en raison de la présence des forces américaines. L’OCS avait critiqué l’OTAN pour son incapacité à lutter contre l’extrémisme et son incapacité à mettre un terme au trafic de stupéfiants en provenance d’Afghanistan », a déclaré le professeur Rajan.

Selon lui, « un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 2009 mentionnait que près de 90 pour cent de l’opium provenait d’Afghanistan. Les revenus des stupéfiants sont une source majeure de financement du terrorisme en Afghanistan. La Russie a constamment soulevé la question de l’approvisionnement en drogue en provenance d’Afghanistan. Le Sommet de Tachkent de 2004, suivi de réunions ultérieures, a adopté des mesures pour contrer la menace du trafic de drogue.

« Certains experts en Inde étaient convaincus que les États-Unis assureraient un gouvernement stable en Afghanistan ou conserveraient leurs forces plus longtemps. Ce point de vue est rejeté et tout l’épisode soulève une sérieuse question sur la capacité des États-Unis à gérer les conflits partout dans le monde », ajoute-t-il.

« Tous les membres ont des enjeux économiques et sécuritaires en Afghanistan. Le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et l’Iran y ont des liens ethniques. L’Afghanistan est un pays enclavé et il ne peut fonctionner sans la coopération des puissances régionales. La Chine et la Russie doivent faire pression sur les talibans, soit directement, soit par l’intermédiaire du Pakistan, pour qu’ils acceptent un accord de partage du pouvoir acceptable pour la majorité des parties prenantes. Mais la première étape est la cessation de la violence et d’éviter une situation de type guerre civile au « cœur de l’Asie » – l’Afghanistan », estime le professeur Rajan.

