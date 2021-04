L’OCU affirme que le meilleur houmous de supermarché n’est pas celui de Mercadona comme tout le monde le dit | Vie

Le houmous est devenu un apéritif vedette en Espagne. Ces dernières années, on en trouve déjà dans tous les supermarchés, mais lequel est le plus sain?

Le houmous fait partie de la culture gastronomique arabe et grecque depuis des siècles, mais c’est il y a quelques années qu’il a acquis une importance particulière en Espagne. Maintenant, vous voyez des plats avec cette recette partout et il y a un débat pour savoir quelle est la meilleure marque de supermarché qui la vend.

Si on l’interroge parmi la population, le houmous de Mercadona semble l’emporter, cependant, l’OCU ne pense pas la même chose. L’organisation des consommateurs et des utilisateurs en Espagne a réalisé une étude pour déterminer quelle est la recette la plus saine avec le meilleur rapport qualité-prix.

Ce plat à base de pois chiche, pâte de tahini, citron et épices suppose un apport nutritionnel important avec de grands bénéfices si on l’inclut dans l’alimentation. Être le pois chiche le grand protagoniste nous donne un bune bonne quantité de protéines et de fibres. De plus, il ne contient pas beaucoup de matières grasses et les glucides que nous consommons avec le houmous sont absorbés lentement.

C’est un plat assez copieux, parfait pour prendre entre les repas et donc ne pas arriver très affamé de nourriture. Cela nous donne beaucoup d’énergie pour passer la journée et nous empêche de nous livrer à d’autres aliments riches en graisses ou en sucres. Si vous cherchez à manger plus de légumineuses et de légumes, vous pouvez l’accompagner de carottes ou de céleri au lieu de pain.

Sa préparation est très simple mais beaucoup de gens optent pour les recettes déjà préparées qui se trouvent dans les supermarchés comme Mercadona ou Carrefour. Le conteneur de Carrefour est précisément le plus valorisé par l’OCU «pour son excellent rapport qualité-prix».

Dans ce studio 46 recettes ont été analysées des différentes marques qui le commercialisent. la plupart, sur la base du résultat de l’OCU, ont un bon apport nutritionnel et obtiennent une note A ou B sur Nutriscore. Les autres, qui obtiennent une note «acceptable» C, ont été pénalisés pour un “une consommation excessive de sel ou un faible pourcentage de pois chiches, ce qui réduit sa teneur en fibres“.

L’houmous aux pois chiches classique de Carrefour coûte 3,95 € / kg, mais si vous souhaitez connaître la valorisation d’autres marques, vous pouvez consulter l’application OCU Market où la valorisation Nutriscore de chacune est indiquée. C’est un outil très utile à transporter lors de vos achats et ainsi jeter les produits de santé peu recommandés.

L’étude a également évalué la qualité nutritionnelle de d’autres pâtes à tartiner comme le guacamole ce qui peut également être très bénéfique pour la santé, bien que l’OCU conseille de surveiller les pourcentages d’ingrédients et la quantité d’additifs qu’ils incorporent.