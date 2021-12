L’OCU choisit le meilleur nougat classique que vous pouvez acheter chez Mercadona, Lidl ou Carrefour | La vie

Il y a des millions d’Espagnols qui ne veulent que Noël arrive pour une seule raison : le nougat. Ce dessert espagnol est la délicatesse la plus précieuse avec les polvorones et nous savons maintenant quelle option est la meilleure sur le marché.

Soyons honnêtes, la raison pour laquelle les pulls de Noël sont à la mode en décembre, c’est pour pouvoir prendre quelques kilos en trop sans que personne ne s’en aperçoive. Ou c’est ce que je me dis à chaque fois que je monte sur la balance.

Le nougat est l’un des desserts et des sucreries les plus appréciés de notre pays et il a acquis une bonne réputation.. Il n’y en a pratiquement aucun qui soit mauvais, aussi bon marché soit-il, bien qu’il y ait une différence entre l’un et l’autre.

L’OCU, Organisation des Consommateurs et Utilisateurs, a dressé une liste vérifiant quels nougats valent le plus sur le marché, en tenant compte du prix, du goût et de la texture.

Pour limiter, l’étude s’est focalisée sur le nougat de Jijona, également appelé nougat tendre. Et la liste des nougats qui ont été analysés s’élève à 26 marques différentes. Des grandes marques au blanc.

Comme expliqué dans l’OCU, sur les 26 comprimés de nougat mou, 17 d’entre eux appartiennent à l’IGP Turrón de Jijona et sont de catégorie suprême, à l’exception d’un, La Fama, qui est de catégorie supplémentaire (ce qui est une étape de plus).

Comme l’expliquent les experts, Un bon nougat de Jijona doit répondre à ces points : un aspect homogène, une texture ferme, en bouche il doit être crémeux et sans texture terreuse, son arôme doit avoir une forte présence d’amandes grillées avec des notes de miel et une douceur équilibrée.

Selon ces paramètres, le meilleur nougat avec 70 points est celui d’Antiu Xixona de Qualité Suprême; puis avec 67 points le Delaviuda Soft Nougat Supreme Quality ; et, en troisième position, avec 66 points de DOR (LIDL) Supreme Quality Soft Nougat.

Comme vous pouvez le constater, les deux meilleurs sont d’une marque reconnue dans tout le pays, et la surprise arrive en troisième position, avec un nougat qui vient de LIDL, qui vaut 9€ le kilo contre 19€ pour le nougat Delaviuda.

Avec ces données, vous pouvez maintenant vous rendre dans votre supermarché le plus proche et acheter du nougat mou en toute connaissance de cause. Pas toujours plus cher est mieux, même si cela coïncide généralement.