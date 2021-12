L’OCU choisit le meilleur supermarché roscón de reyes en 2021 et le résultat est décevant | Vie

Si vous voulez déguster un bon roscón de Reyes ce Noël, vous devrez investir un peu plus d’argent car c’est le plus cher de toute l’étude.

L’un des bonbons caractéristiques de ces fêtes de Noël, en plus du nougat, est le roscón de Reyes, un aliment qui est non seulement consommé la veille ou le jour de l’arrivée des Rois Mages, mais est également devenu populaire dans toutes ces semaines de fêtes de Noël et les principaux supermarchés en vendent déjà.

Comme chaque année, l’OCU vient de publier son rapport sur la meilleur roscón de Reyes de 2021En analysant les roscones vendus par les principaux supermarchés que nous avons dans nos villes, et dans la même veine que les autres années, la qualité n’est pas très élevée si vous voulez trouver de la bonne saveur et des ingrédients sains.

Pour conclure, depuis l’OCU ils ont comparé 10 roscones de supermarché en tenant compte de leur valeur nutritionnelle, de l’étiquetage, des matières grasses utilisées, des additifs et de l’avis d’experts pâtissiers qui ont goûté chacun des roscones.

Plus précisément, les roscones analysés sont ceux actuellement vendus par les supermarchés tels que Ahorramás, Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Lidl, Mercadona et Hiper Usera, en tenant compte des aspects suivants :

le étiqueté où ils ont vérifié que toutes les informations obligatoires sont présentées, voire des informations complémentaires pouvant aider le consommateur. La qualité nutritionnelle du produit en tenant compte de tous les nutriments, y compris les graisses et leur type, mais aussi les glucides, les sucres et les protéines, entre autres. Ils ont pris en compte les graisses usagées, car ce n’est pas la même chose d’utiliser du beurre et de la crème dans la garniture que d’utiliser d’autres substituts. Ils se sont également penchés sur la question de sucres et additifs, ce à quoi beaucoup de clients ne prêtent pas beaucoup d’attention sur l’étiquetage et qui est très important pour notre santé.

Le terme général, Le meilleur roscón de Reyes est celui vendu par El Corte Inglés, qui est aussi le plus cher de tous, mais celui avec la plus haute qualité de ceux vendus ce Noël dans les grands magasins.

Il a également une qualité acceptable le Roscón de reyes de Eroski, la roscón de reyes avec crème du jour et approuver par les cheveux le roscón à la crème vendu par Carrefour et Lidl’s propre.

Le reste des roscones est inclus dans la catégorie « mauvaise qualité » et provient des supermarchés restants qui sont entrés dans l’étude.

Comme nous l’avons dit, le roscón à la crème le plus apprécié est celui d’El Corte Inglés où ils soulignent que « dans le petit pain, vous pouvez apprécier une saveur douce d’eau de fleur d’oranger, son fourrage à la crème se distingue par son onctuosité et son goût laitier », il a « la bonne qualité des graisses utilisées ».

D’autre part, le roscón de Lidl a également obtenu le prix « d’achat avantageux » pour avoir présenté le prix le plus bas de l’étude et pour avoir compté « avec des graisses de bonne qualité» Et être acceptable à la dégustation.

Donc si vous aviez des doutes sur quel supermarché acheter le roscón de Reyes, sachez que vous n’en trouverez pas de très haute qualité, mais au moins nous avons plusieurs options si nous voulons déguster un bon roscón.