L’OCU clarifie ce qu’est une carte de crédit avec fonction de débit et ses dangers | La vie

La différence entre les cartes de crédit et de débit est de plus en plus floue, et il existe déjà de nombreuses entités qui proposent des cartes offrant les deux fonctionnalités. Pour éviter les problèmes, l’UCO explique comment les distinguer et leurs dangers possibles.

Comme nous le dit l’OCU, la première chose à savoir est de savoir quelles sont les différences entre une carte de débit et une carte de crédit.

Les cartes de débit, les plus courantes et les plus utilisées, sont un moyen de paiement où les achats physiques ou en ligne, et les retraits d’argent aux guichets automatiques sont immédiatement facturés sur le compte associé.

Par conséquent, la limitation lorsque vous disposez d’espèces est établie par le solde du compte, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas dépenser ou retirer plus d’argent que ce que nous avons sur le compte courant.

Tandis que les cartes de crédit, comme leur nom l’indique, permettent à leur titulaire en fonction de ses revenus et de sa solvabilité d’avoir des fonds mensuels à crédit. C’est-à-dire, Il n’est pas nécessaire d’avoir cet argent sur un compte pour pouvoir l’utiliser.

Selon la carte de crédit et ses conditions, le montant dépensé à crédit peut être restitué de différentes manières, la mensualité unique sans intérêt en fin de mois étant la plus courante, comme s’il s’agissait d’un reçu de plus.

Ensuite, Que sont les cartes de crédit avec fonction de débit ? Il s’agit essentiellement de cartes de crédit d’occasion, dans lesquelles le montant de tous les achats est payé à la fin du mois sur une seule facture.

Jusqu’à présent, tout est normal, des doutes peuvent survenir lors du retrait d’espèces à un guichet automatique où il faut être prudent, car deux options nous seront proposées: débiter le compte courant ou débiter le compte de crédit.

Il faut veiller à choisir la bonne option, car les commissions pour les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de crédit peuvent atteindre jusqu’à 5%.

Pour éviter cela, il est conseillé de toujours choisir l’option prélèvement sur un compte courant où seules les commissions standards de votre banque seront appliquées, s’il y en a.

Si la banque vous propose ce type de carte de crédit avec la possibilité de retirer de l’argent aux distributeurs automatiques de débit, vous devez prendre en compte ces recommandations qu’indique l’OCU :

Soyez prudent lorsque vous choisissez le type de retrait d’espèces au guichet automatique, sélectionnez toujours l’option de débit avec une charge sur le compte. Attentifs aux petits caractères du contrat, certaines de ces cartes vous permettent de sélectionner à chaque achat si vous souhaitez payer par débit ou par crédit.

Et surtout, si vous souhaitez garder un contrôle plus précis de vos dépenses mensuelles, il vaut mieux que vous évitiez ce type de carte de crédit, même si si vous partez en voyage, vous pourriez être intéressé à en avoir une.