L’OCU demande à Apple des explications sur les performances et la batterie de certains modèles d’iPhone | La technologie

L’OCU et d’autres associations de consommateurs européennes ont envoyé une lettre à Apple demandant des explications sur les problèmes de performances et de batterie que certains iPhones ont rencontrés après les récentes mises à jour logicielles.

Apple est à nouveau en difficulté en raison de l’obsolescence programmée. L’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), en collaboration avec les autres associations de consommateurs du groupe Euroconsumers, a envoyé une lettre à la société de Cupertino pour demander des explications en raison des problèmes de performances et de batterie que certains modèles d’iPhone rencontrent après une mise à jour du système d’exploitation. .

Comme indiqué par l’UCO, Mises à jour iOS 14.5, 14.5.1. et 14.6 ont affecté négativement les performances de certains modèles d’iPhone. Et cela ne concerne pas seulement les anciennes versions, mais cela affecte également les mobiles actuels, spécifiquement pour l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, toute la série iPhone 11 et toute la série iPhone 12.

L’organisation de consommateurs se réfère aux reportages des médias qui signalent l’existence de ces problèmes.

Lorsque Apple a publié les mises à jour iOS susmentionnées, en particulier iOS 14.6, la communauté des utilisateurs a signalé que leurs téléphones avaient subi des un ralentissement drastique de la vitesse de traitement. Ceci, à son tour, a entraîné une surchauffe des bornes et a également affecté les performances de la batterie, qui se déchargeait beaucoup plus rapidement que d’habitude.

Dans le but de clarifier ce qui s’est passé et comment le problème affectera les utilisateurs, l’OCU et les organisations de consommateurs du groupe Euroconsumers (Altroconsumo, Deco Proteste et Test-Achats) ils ont envoyé une lettre à Apple. Dans la lettre, ils demandent des explications à la société nord-américaine et entendent entamer un dialogue pour établir la meilleure façon de dédommager les utilisateurs qui ont été touchés.

La lettre a été envoyée le 9 juillet, Apple n’a donc pas encore publié de réponse. Au cas où ceux de Cupertino ne proposent pas de solutions, les associations de consommateurs « examinera d’autres actions devant les juridictions nationales compétentes faire respecter les droits des consommateurs », comme l’a déclaré l’OCU dans un communiqué.

Un sujet qui suscite les passions depuis près de 100 ans, et personne ne semble trouver la solution définitive. Obsolescence programmée, mythe ou réalité ?

Ce n’est pas la première fois que l’obsolescence donne des maux de tête à Apple. Fin 2020, les organisations d’Euroconsommateurs ont déjà déposé des recours collectifs en raison de problèmes de performances rencontrés par l’iPhone 6 après une mise à jour logicielle.

Les poursuites, déposées en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal, demandent la restitution aux utilisateurs d’un montant pouvant aller jusqu’à 189 euros et sont toujours pendantes devant chaque juridiction nationale.