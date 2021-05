L’OCU demande jusqu’à 150 euros de compensation pour les propriétaires de certains modèles d’imprimantes domestiques | La technologie

HP a publié une mise à jour du micrologiciel pour ses imprimantes que l’OCU considère comme trompeuse et injuste. Demandez une compensation pour tous les utilisateurs qui ont été affectés par cette mise à jour.

L’Organisation des consommateurs et des utilisateurs d’Espagne se joint à l’initiative prise par des institutions similaires dans d’autres pays européens contre la société de technologie HP (Hewlett Packard). Il est accusé de nuire à ses utilisateurs en changez le micrologiciel de vos imprimantes et n’acceptez pas les cartouches d’autres marques.

La vente de cartouches est l’une des principales sources de revenus sur le marché des imprimantes. Ces appareils sont vendus à un prix très compétitif, puis toutes les recharges d’encre sont vendues au cours des nombreuses années de vie de l’imprimante. Cependant, HP a déjà été condamné aux États-Unis et dans l’Union européenne pour avoir rompu sa promesse compatibilité entre ses imprimantes et cartouches d’autres marques avec lesquelles il offrait plus d’options d’achat à l’utilisateur.

HP “a depuis longtemps annoncé que ses imprimantes étaient compatibles avec des cartouches non-marques, en pratique ce n’est pas le cas”, explique l’OCU dans son communiqué. La société a modifié le micrologiciel de ses imprimantes dans une mise à jour inopinée obligeant tous ses clients à utiliser des cartouches d’encre HP.

Nous vous montrons les meilleures imprimantes bon marché que vous pouvez acheter en 2019, une série de modèles qui allient qualité et bon prix. Ce sont des appareils qui, bien qu’ils semblent du passé, ont encore leur place dans de nombreux foyers.

Après la mise à niveau de la machine, les utilisateurs ont rencontré des messages d’erreur qui ont empêché l’installation de cartouches tierces dans l’imprimante. Certains ont pu installer des cartouches HP, plus chères que d’autres modèles, ou même certains ont été contraints d’acheter une nouvelle imprimante.

L’OCU et les institutions sœurs de Belgique (Test Achats), Brésil (Manifestation), Italie (Altroconsumo) et le Portugal (DÉCO), dont la plupart se trouvent dans le cadre des Euroconsommateurs de l’Union européenne, considèrent pratique trompeuse, ayant promu autre chose; nocif et pénible pour les utilisateurs qui doivent désormais dépenser plus d’argent pour acheter des cartouches HP; anticoncurrentiel avec d’autres marques du marché et pas très durable Pour l’environnement.

Pour toutes ces raisons, HP a été condamné à une amende de 10 millions d’euros pour la directive sur les pratiques déloyales dans l’Union européenne. Cette directive permet d’appliquer des redevances similaires dans chaque pays membre, c’est pourquoi l’OCU et les autres organisations demandent une indemnité de 150 euros pour chacune d’entre elles. Aux États-Unis, HP est parvenu à un accord avec les autorités et a indemnisé chaque demandeur entre 100 et 150 euros.