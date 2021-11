L’OCU dénonce l’arnaque des huiles d’olive qui se font passer pour extra vierge et que vous pouvez acheter au supermarché | La vie

L’Organisation des consommateurs et des utilisateurs a dénoncé deux marques d’huile pour avoir vendu leur produit comme Extra Virgin alors qu’elles ne pouvaient être classées que comme Virgin. Ce sont les marques désignées.

En Espagne, il existe une association ou une organisation, quel que soit le nom que vous lui donnez, qui défend les intérêts des consommateurs et des clients, teste les services et produits proposés et donne ainsi un avis sur la question. Venir signaler si l’affaire l’exige.

Et, parmi les nombreuses actions qu’ils font, est de tester les produits des supermarchés et de voir s’ils ont la qualité nécessaire pour être mis en vente et s’ils satisfont aux exigences pertinentes.

Chaque fois que vous voyez un « ce sont les meilleures pizzas que vous pouvez acheter au supermarché », assurez-vous que l’acronyme OCU n’apparaît pas dans le titre.

Eh bien, cette organisation vient de donner l’avis concernant certaines marques d’huile d’olive qui promettent de vendre de l’huile d’olive extra vierge et ce n’est que de l’huile d’olive vierge, sans l’étiquette supplémentaire finale.

Cela est connu grâce aux résultats de qualité qui ressortent des analyses effectuées par ordre de l’OCU à des laboratoires spécialisés et accrédités pour analyser 39 marques différentes d’huile d’olive extra vierge.

Les principales conclusions de l’analyse partent de la conclusion que aucune des 39 huiles n’est un mélange avec des huiles de graines, d’olive raffinées ou de grignons moins chères. Il n’y a donc pas d’adultération dans le produit final.

Mais et si 2 des 39, Borges et Olivar de Segura, étaient simplement vierges, car ils ne répondent pas aux critères requis pour porter le label commercial extra vierge.

Comme ils l’expliquent sur leur site Web, la détermination de la surqualification est obtenue par une analyse organoleptique réalisée par des dégustateurs spécialisés dans des laboratoires accrédités et suivant la procédure établie par un règlement européen.

Et seules les huiles qui, lors de la dégustation, sont déterminées comme ayant un certain fruité et ne présentant aucun défaut de saveur peuvent être classées comme extra vierge. En effet, les produits Borges et Olivar de Segura présentaient des défauts, confirmés par des analyses ultérieures.

Pour cette raison, l’OCU a dénoncé les entreprises concernées par la fraude à l’étiquetage devant les Communautés autonomes et leur a demandé de les sanctionner.