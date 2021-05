L’OCU donne une note basse à un produit Mercadona dans son étude sur les nettoyants ménagers sur le marché | Vie

L’Organisation des consommateurs et des utilisateurs, OCU, a réalisé une étude pour analyser l’efficacité des détergents ménagers sur le marché et guider les acheteurs entre les différentes marques dans les supermarchés.

Bien choisir un détergent polyvalent n’est pas toujours une tâche facile, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte: ses utilisations possibles, la toxicité qu’ils peuvent provoquer, l’impact environnemental, le prix et plus encore. Pour cette raison l’OCU a étudié 17 produits de ce type pour déterminer lesquels sont les meilleurs par rapport à tous ces aspects.

Dans les maisons espagnoles, vous pouvez trouver 15 à 20 produits de nettoyage, y compris des détergents pour la machine à laver, des assouplissants, des détachants, des lave-vaisselle, des nettoyants pour vitres, pour les sols, pour le bois … Cependant, comme l’explique l’OCU, ce n’est pas toujours nécessaire. beaucoup, Il est possible de réduire la liste à nous nettoyés, nettoyants ménagers polyvalents, pour lave-vaisselle et pour la lessive, quatre produits avec lesquels économiser de l’argent et obtenir de bons résultats.

Les nettoyants ménagers polyvalents fonctionnent à base de surfactant et pH élevé pour enlever facilement la saleté de diverses surfaces, y compris le sol; tandis que les nettoyants pour salle de bain contiennent des substances acides, avec un pH bas, pour agir contre le calcaire et avec moins de tensioactifs. Comment choisir ces produits parmi tant de marques semble la question clé.

L’OCU, dans son étude, a évalué l’efficacité de ces détergents dans deux fonctions clés: éliminer la saleté du sol, pour lequel ils sont utilisés dilués dans l’eau, et détartrer la graisse des surfaces, pour lesquelles ils sont habituellement appliqués. directement sur le sol. L’important est qu’ils soient très efficaces nettoyage pour utiliser peu de produit, dépenser moins d’argent et polluer moins.

Sur les 17 marques analysées, L’OCU a trouvé sept produits qui n’atteignent pas la cote acceptable comme lui Mercadona Green Forest (à partir de 1,33 € / conteneur) Comme vous pouvez le voir dans son analyse, il n’obtient que 33 points, en dessous de la moyenne, et manque d’efficacité et d’un impact environnemental élevé par rapport aux autres produits.

Cependant, La lavande Frosch Multipurpose (à partir de 2,30 € / contenant) obtient une bonne note. Ce produit est l’un des meilleurs “pour son excellent rapport qualité prix et son pouvoir nettoyant”. Bien entendu, ils dénoncent que Frosh ne prévient pas du type de surfaces où il ne doit pas être utilisé, comme le marbre, la pierre naturelle ou le bois non traité. Contrairement au détergent Mercadona qui obtient une note élevée dans les instructions du produit.

Très peu des 17 produits analysés ont obtenu de bonnes notes dans les évaluations sur l’impact environnemental, la majorité problèmes de toxicité et de bioaccumulation pour les organismes aquatiques tels que les poissons, les algues et les crustacés, ou sont peu biodégradables. Ceci est indiqué par les tests qui ont été financés par le projet EU Clean.