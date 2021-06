L’OCU est clair : l’une des applications vedettes sur votre mobile ne respecte pas vos droits | La technologie

Les organisations européennes de consommateurs demandent à la Commission européenne de revoir les politiques et pratiques de TikTok. Ils assurent qu’il ne s’agit pas d’une application sûre pour tous les utilisateurs mineurs et adultes qui l’utilisent.

Ce qui a commencé comme une étrange application pour publier des vidéos de danse, est devenu le réseau social du moment. Vous pouvez y voir toutes sortes de contenus, éducatifs ou de divertissement, mais l’OCU considère que son utilisation n’est pas sûre et que l’application ne respecte pas les droits des consommateurs dans ses termes juridiques.

La BEUC, organisation européenne de consommateurs, dans laquelle l’OCU est intégrée avec d’autres organisations, a présenté une action au niveau européen. Ils veulent ça les autorités examinent les politiques et les pratiques de TikTok et s’assurer qu’il respecte les droits des consommateurs. Une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne et une plainte auprès de l’Agence espagnole pour la protection des données, ainsi que d’autres institutions nationales et communautaires.

La principale préoccupation de ces organisations réside dans les mineurs qui fréquentent le réseau social. TikTok est très populaire parmi les adolescents du monde entier et ils y publient leur vie, leurs photos, leurs amis et d’autres données personnelles, mais l’application ne semble pas promettre beaucoup de sécurité : “Dans la politique de confidentialité de TikTok, il n’est pas clairement indiqué, dans un compréhensible pour les enfants et les adolescents, sur quelles données personnelles sont collectées, dans quel but et pour quelle raison légale ».

En seulement trois ans, TikTok a dépassé YouTube en popularité et en utilisation parmi les plus jeunes. D’où vient ce réseau social ? Comment avez-vous eu autant de succès ? Pourquoi les États-Unis veulent-ils le fermer ?

L’OCU considère que TikTok ne protège pas les enfants et les adolescents contre “la publicité cachée, le marketing agressif ou le contenu potentiellement dangereux” et parle de pratiques trompeuses et non transparentes.

Le réseau social se voit conférer le droit irrévocable d’utiliser, de diffuser et de reproduire les vidéos publiées par les utilisateurs, sans rémunération. Cela signifie que les utilisateurs Ils ne sont pas les propriétaires absolus du contenu et des informations qu’ils publient sur le Web.. Même TikTok revendique, par exemple, “un droit absolu de modifier le taux de change entre les pièces et les cadeaux” par rapport à ce que les utilisateurs obtiennent en échange de leur contenu.

L’objectif de cette demande entreprise par les différentes organisations de consommateurs en Europe est d’obtenir la réaction des institutions concernées pour demander à TikTok d’être une application plus sûre pour ses utilisateurs et de rédiger des politiques et des conditions plus claires et plus avantageuses pour tous. “Les mineurs veulent jouer, mais nous ne voulons pas qu’ils jouent avec eux ou fassent des affaires à leurs dépens”, indiquent-ils.