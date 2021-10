L’OCU fait preuve de force avec les chewing-gums amincissants controversés de Mercadona | La vie

Si vous pensez que le nouveau produit de Mercadona peut vous aider à perdre votre taille, vous risquez d’être déçu. L’UCO a clairement indiqué que ces gencives ne nous aident pas à perdre du poids, du moins pas directement.

Mercadona a annoncé quelques nouveaux chewing-gums qui ont beaucoup attiré l’attention. Son nom nous en dit déjà beaucoup sur son objectif, puisque sont promus comme réducteurs, tandis que dans sa boîte apparaît ce qui semble être une silhouette à la taille qui perd du volume.

Ce n’est pas du tout subtil et certains se sont demandé s’il s’agissait vraiment d’un produit qui nous aide à perdre du poids. L’UCO a décidé de prendre des mesures en la matière et a fait une analyse sur le produit afin que les consommateurs ne soient pas trompés.

Ces chewing-gums promeuvent qu’ils contiennent du zinc et des probiotiques, ce qui aiderait à réduire notre poids ou notre tour de taille. Il est vrai qu’ils portent ce contenu, mais que quelque chose que nous mangeons contienne du zinc ne nous fait pas perdre du poids.

Le zinc est un minéral ayant des effets sur le métabolisme que l’on trouve naturellement dans les produits d’origine animale. La viande rouge, les fruits de mer et le poisson bleu contiennent de fortes concentrations de ce minéral.

Le dit ingrédient peut contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire et Intervient dans le métabolisme de certains nutriments, comme les graisses. Cela nous amène également à métaboliser correctement les glucides ou les macronutriments.

Pour maintenir une alimentation adéquate, le zinc est important. Ces chewing-gums portent le minéral à un degré moyen : 2 chewing-gums apporteraient les 1,5 mg de zinc nécessaires par jour. Même si 100 g de viande rouge apportent plus de 4 mg, étant plus sain et plus nutritif.

Pensez-vous qu’un aliment sans gluten est plus sain ? Les poulets élevés en liberté sont-ils vraiment lâches ? Ce sont des erreurs que nous commettons lors de la lecture des étiquettes.

En aucun cas l’inclusion de zinc ne sert à perdre du poids, qu’il provienne d’un chewing-gum ou d’un steak. C’est bon pour notre corps, mais il fait juste fonctionner le corps correctement. Quelque chose de similaire se produit avec les probiotiques.

L’introduction de ces types d’éléments dans une gomme ne nous fera pas maigrir. Ils sont bons pour le corps, bien sûr, mais ils ne brûlent pas les graisses comme par magie.

Dans le même emballage du chewing-gum de Mercadona pour perdre du poids, ils nous rappellent l’importance d’une alimentation saine combinée à une activité physique. Manger correctement et éviter la sédentarité est la seule chose qui nous mettra en forme et nous fera atteindre notre poids idéal.

Ces recommandations apparaissent sur l’emballage de manière beaucoup moins visible. Mercadona a mis en évidence ce que le consommateur veut, mais pas ce dont il a besoin. Nous vous conseillons à partir d’ici de manger de la meilleure façon possible et de bouger, car il n’y a pas d’autre moyen d’être en bonne santé et mince.