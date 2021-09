L’OCU met en garde contre les dangers de consommer des aliments dans ce type d’emballage | La vie

in

Il est probable que ces produits en plastique que vous avez dans votre maison, vous devez les jeter pour préserver votre santé.

Il existe de nombreuses façons de prendre soin de notre santé, que ce soit en faisant du sport, en mangeant sainement, mais aussi en achetant les bons ustensiles qui ne peuvent pas nous causer de problèmes de santé à court ou à long terme, et peut-être avez-vous un verre, une assiette ou même une fourchette. ou une cuillère dans votre cuisine que vous devriez jeter tout de suite.

Et c’est que l’OCU affirme que utiliser des ustensiles en plastique de bambou au contact de nos aliments peut finir par être dangereux car ils ont détecté que les substances utilisées dans sa préparation telles que la mélamine et le formaldéhyde peuvent migrer dans les aliments en quantités dépassant les limites de sécurité.

Ils précisent qu’il n’y a pas de problèmes avec les produits 100% fabriqués à partir de bambou, mais il y a des problèmes avec le plastique qui utilise de la poudre de bambou comme additif.

Ils prétendent qu’il est préoccupant qu’en ce moment sur le marché il existe un certain nombre d’objets en plastique destinés à un usage alimentaire et dans lesquels des additifs de préparation ont été utilisés, des matières végétales telles que le bambou ont été utilisées qui ne figurent pas sur la liste des substances autorisées dans l’Union européenne.

C’est une situation qui n’est pas légale avec ce qui ne devrait pas être vendu et vous ne devriez pas les avoir dans votre maison. Ils précisent que “l’utilisation du bambou dans le plastique pour le contact avec les aliments peut provoquer une dégradation accélérée de certains plastiques et provoquer la migration de substances du plastique vers les aliments”.

Ils prétendent que le bambou, et d’autres comme le maïs, n’ont pas été évalués ou autorisés en tant qu’additifs dans les plastiques destinés à un usage alimentaire et cela pourrait représenter un risque pour notre santé. Le seul additif végétal autorisé par la législation européenne à cet effet est l’enveloppe des graines de tournesol.

D’autre part, ils précisent que ces produits en plastique qui ont des éléments végétaux dans leur composition ont tendance à se vanter d’être plus écologiques, quand c’est vraiment pas comme ça. Ils prétendent que puisque les fibres végétales sont un additif, cela rend le plastique non recyclable et le produit moins écologique.

Pour préciser, ils précisent que “les matières plastiques qui contiennent du bambou ou de la poudre de bambou comme additif et dont la composition majoritaire est du plastique ne sont pas autorisées et qu’elles peuvent présenter un risque pour les consommateurs”.

En revanche « les ustensiles 100 % en bambou, les produits fabriqués à partir de fibres de bambou non modifiées qui ont été coupées ou moulées sont autorisés, ils sont donc légaux ».

Évidemment, tout ce qui précède fait référence aux ustensiles qui sont utilisés en contact avec les aliments car ils pourraient transférer certaines de leurs propriétés à ce que nous mangeons.

Ils vous recommandent donc de n’acheter aucun de ces produits en magasin ou sur Internet, Et si vous en avez déjà à la maison que vous en disposez en toute sécurité.