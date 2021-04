L’OCU met fin au débat: laver la vaisselle à la main ou au lave-vaisselle? | La technologie

L’OCU a mené une étude sur les différences entre le lavage de la vaisselle à la main ou au lave-vaisselle pour savoir lequel est le meilleur.

La chose normale est que vous voulez toujours avoir un lave-vaisselle à la maison en raison du confort que cela suppose par rapport au lavage de la vaisselle à la main, mais il est également courant qu’il y ait des doutes quant à savoir si cela est vraiment durable ou s’il est préférable pour l’économie de la maison d’avoir plus d’un autre appareil.

Dans l’OCU, ils ont publié un article qui aborde cette situation et peut être anticipé Quoi de la première ligne opte pour le lave-vaisselle après avoir analysé presque tous les aspects de ce débat: dans chacun des cas auxquels ils sont confrontés, il vaut mieux que le lavage des mains.

La première chose qui est analysée est la consommation quotidienne d’eau pour laver la vaisselle à la main et au lave-vaisselle. Les résultats sont clairs vis-à-vis du lave-vaisselle avec une consommation d’au moins 30 litres de moins chaque jour en moyenne. Dans les cas étudiés, on parle d’une réduction de 88,8 litres par jour à 54,2 litres. Bien que dépendant des personnes qui vivent à la maison, la différence peut augmenter considérablement.

Si vous voulez un nouveau lave-vaisselle qui réduira considérablement votre facture, voici quelques modèles écoénergétiques A +++ à un prix avantageux.

De plus, le une dépense énergétique évaluée à 42,6 euros de moins par an si le lave-vaisselle est utilisé environ 5 jours par semaine. Le chauffage de toute l’eau qui sort du robinet a une dépense énergétique nettement plus élevée que celle requise par le lave-vaisselle.

Mais au-delà de ces dépenses, il y a d’autres facteurs qui sont aujourd’hui d’une grande importance, comme ceux qui correspondent à la quantité effectivement nettoyée. En plus de la puissance des jets, les lave-vaisselle sont très efficaces pour éliminer les bactéries et les micro-organismes pathogènes grâce à des températures élevées qui sont atteints à l’intérieur pendant le lavage.

Bien sûr, à cela, il faut ajouter d’autres détails évidents, tels que le gain de temps, évitant les dommages aux mains ou l’impossibilité de casser une pièce de la vaisselle, comme cela arrive parfois lors du lavage à la main. Bien qu’il y ait un facteur qui n’est pas cité et qui doit être pris en compte: l’impact écologique de sa fabrication.

Pour être durables, les lave-vaisselle doivent avoir une durée de vie aussi longue que possibleC’est pourquoi nous vous recommandons, si vous envisagez d’en acheter un, de suivre les conseils de notre guide d’achat de lave-vaisselle.