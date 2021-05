L’OCU révèle les astuces pour que vous ne soyez pas trompé lors de l’embauche d’un compte courant où vous pouvez économiser votre argent | Vie

Choisir où sauvegarder vos économies n’est pas facile, c’est pourquoi l’OCU a partagé une série de conseils afin que vous obteniez le meilleur rendement.

Lorsque vous choisissez où sauvegarder vos économies, vous avez le choix entre de nombreuses options. Parfois, vous optez pour la banque d’une vie et dans d’autres pour une recommandation qui vous est parvenue, mais selon chaque entité il y a aussi une multitude de comptes disponibles et tous ne sont peut-être pas les plus recommandés pour votre situation.

Afin de choisir le type de compte courant le plus utile pour vous, vous devez garder à l’esprit que Avant d’en ouvrir un, il est possible de négocier l’une des conditions dans le but d’obtenir des améliorations. Il n’est pas nécessaire d’accepter le premier qu’ils vous proposent car il est fort probable qu’il y en ait un qui vous convienne le mieux.

Dans l’OCU, ils ont publié un article à ce sujet avec quelques conseils à suivre si vous voulez obtenir la rentabilité la plus élevée possible avec vos économies et il y a 5 conseils qui sont d’un grand intérêt.

Les banques Chaque fois qu’ils exigent un meilleur cautionnement, vous ne dirigez pas seulement votre paie, mais que vous avez contracté d’autres types de services ou que vous profitez d’une série d’obligations, telles que le coût minimum de la carte ou la souscription d’une assurance. Évaluez les options disponibles avant de franchir le pas car elles peuvent être utilisées pour négocier.

Il y a des comptes dans lesquels ils facturent des commissions, mais d’autres peuvent rendre de l’argent. N’oubliez pas que vous êtes le client, vous pouvez donc vous renseigner sur ces types de comptes qui ne sont pas aussi étranges qu’ils le paraissent. En outre, il existe des entités, notamment la banque en ligne, qui Ils ne demandent pas d’exigences et ne facturent pas de commissions.

Gardez à l’esprit le nombre de guichets automatiques que vous avez à proximité et les commissions qu’ils facturent en cas de retrait d’argent, vous seriez surpris des conditions que certaines banques mettent.

Enfin, dans l’OCU, ils recommandent comparez et choisissez sans vous presser ou prenez la première chose qu’ils mettent devant vous. Vous ne voulez pas perdre une partie de votre gain rapide et régulier durement gagné. Parlez à votre banque, négociez et choisissez le meilleur après avoir lu chacune des conditions. Alors il sera peut-être tard.