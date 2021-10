L’OCU se positionne face à l’utilisation controversée de Nutriscore | La vie

Des organisations internationales très importantes, ainsi que l’OCU, ont parlé de Nutriscore, l’autocollant qui nous dit au premier coup d’œil à quel point un produit est sain en fonction de sa valeur nutritionnelle.

Le Nutriscore a été adopté par de nombreux pays de l’Union européenne, dont l’Espagne et il y a eu une controverse à cet égard. Cet étiquetage frontal évalue les aliments transformés de A à E, montrant de manière simple à quel point un aliment est nutritif.

Il y a eu des doutes à cet égard, car leurs valeurs sont axées sur la quantité de protéines, de sucre, de matières grasses et de fibres que l’on peut trouver dans chaque récipient. Pour régler cette question, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OCU ont reconnu la validité de ce système.

C’est parce que de nouvelles données ont été publiées montrant le Nutriscore comme option de qualification simple et valable. De plus, sa présence dans toute l’Union européenne sert à unifier les concepts du secteur alimentaire.

Pour l’OMS, ce type d’étiquetage sert à promouvoir une alimentation saine en facilitant l’interprétation des informations nutritionnelles. Les consommateurs peuvent améliorer leur alimentation en ayant un tel indicateur clair et visible sur les produits qu’ils achètent.

Il a passé les filtres de l’OMS à cet égard, car le Nutriscore répond aux exigences d’uniformité, de réglementation, d’examen et d’information sur les produits. En outre, les informations sont plus accessibles, qui est l’une de ses meilleures fonctionnalités.

Nous recherchons des ingrédients de plus en plus sains, qui nous protègent et même guérissent des maladies. Les superaliments répondent à ces exigences. Incluez-les dans votre alimentation !

Le CIRC a soutenu cette labellisation grâce aux résultats d’un rapport. Ils ont conclu que Nutriscore pourrait réduire le risque de cancer liés à l’alimentation.

L’UCO est également favorable à Nutriscore. En fait, ils ont eux-mêmes l’application OCU Market, qui rapporte la valeur nutritionnelle des aliments que nous achetons et considère que l’étiquetage remplit une tâche similaire, bien que nous puissions également trouver d’autres applications.

Les deux organisations plaident pour une pleine inclusion dans l’Union européenne. Il y a des pays qui ne l’ont pas encore adopté, mais avec les rapports et les instances qui le soutiennent, il ne devrait pas tarder à ce que ce soit un système généralisé.