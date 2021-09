L’Oculus Go pourrait bientôt ouvrir la voie à un Oculus Quest sans Facebook

Essayez d’utiliser une vieille console de jeux vidéo comme une N64, et tant que la source d’alimentation est intacte, elle fonctionnera comme il y a des décennies. Mais avec les consoles et les jeux plus récents, il n’est pas toujours clair s’il continuera à fonctionner correctement une fois que le développeur aura cessé de le prendre en charge. Une fois que le fabricant a fermé les serveurs pour les mises à jour en direct (OTA) et les achats en magasin, il limite les utilisations de la console, en particulier pour une console uniquement numérique comme l’Oculus Go, qui a été abandonnée en 2020 et perdra le support après 2022 .

Cela n’a pas d’importance pour la plupart des superfans de VR, qui, à présent, sont passés à l’Oculus Quest 2 et ont emballé leurs Gos il y a des années. Mais pour les personnes qui souhaitent avoir la possibilité d’essayer quelque chose avec l’ancien casque d’ici quelques années, les nouvelles de vendredi du directeur technique d’Oculus Consulting, John Carmack, sont une bénédiction.

Carmack dit qu’Oculus “mettra à disposition une version de système d’exploitation déverrouillée pour le casque Oculus Go qui peut être chargée latéralement pour obtenir un accès root complet”. Ce système d’exploitation garantira que votre Oculus Go est entièrement à jour pour tous les jeux que vous possédez ; plus important encore, vous pouvez “réutiliser le matériel” pour ce que vous voulez.

Cela ouvre la possibilité de réutiliser le matériel pour plus de choses aujourd’hui, et signifie qu’un casque sous film rétractable découvert au hasard dans vingt ans pourra se mettre à jour vers la version finale du logiciel, longtemps après la fermeture des serveurs de mise à jour en direct. vers le bas. – John Carmack (@ID_AA_Carmack) 24 septembre 2021

Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas le lecteur pour rooter et ROM pirater nos appareils, cela peut ne pas signifier grand-chose. Mais les moddeurs peuvent utiliser un Oculus Go déverrouillé pour toutes sortes d’utilisations intéressantes que Facebook n’avait probablement jamais envisagées lors de son lancement en 2018. Et comme l’a dit Carmack dans un tweet de réponse, il veut “les premiers jours de la VR [to be] exploré comme histoire”, et cela permettrait aux historiens de la réalité virtuelle d’accéder plus facilement à la technologie dans des années.

Cela s’appliquera-t-il aux appareils Oculus futurs (ou passés), tels que l’Oculus Rift ou l’Oculus Quest ? Carmack a tweeté que “J’espère que c’est un précédent pour les casques non pris en charge à l’avenir, mais bon sang, obtenir toutes les autorisations nécessaires pour cela impliquait TELLEMENT plus d’efforts que ce à quoi vous vous attendriez.” Il n’y a donc aucune garantie que cela se produise pour les casques actuels, et cela n’arrivera certainement qu’une fois que ces appareils ne seront plus à vendre.

Pour l’instant, vous pouvez au moins charger des applications ou du contenu de mod de Quest 2 assez facilement sur votre Quest 2, il ne s’agit donc en aucun cas d’un écosystème entièrement restrictif. Mais il y a certainement eu une controverse initiale au sujet de l’exigence d’un compte Facebook pour utiliser le Quest 2 – en particulier lorsque cela signifie qu’une interdiction de Facebook ou un compte supprimé signifierait la perte de l’accès à l’ensemble de votre bibliothèque de jeux.

Un Oculus Quest 2 hypothétique et enraciné pourrait-il vous permettre de jouer à des jeux VR sans compte Facebook ? Nous savons que la connexion Facebook pour Quest 2 est là pour rester, et il semble peu probable que Facebook assouplit cette restriction avec le temps. Mais en théorie, un Quest 2 obsolète mais déverrouillé vous permettrait de l’utiliser à d’autres fins sans Facebook, même si vous ne pouvez plus accéder aux meilleurs jeux Oculus Quest 2.

L’accès enraciné devra attendre, mais c’est un bon signe que – avec un peu d’encouragement – Facebook est prêt à prendre en charge l’accès ouvert à l’ancien matériel VR sur toute la ligne. La même chose s’applique au récent passage de la société à OpenXR et à la rétrocompatibilité des anciens jeux VR sur le nouveau matériel (comme l’Oculus Quest 3).

Si vous avez un Oculus Go et prévoyez d’en profiter, Carmack dit que la version déverrouillée du système d’exploitation sera probablement placée sur le site Web d’Oculus, mais que les plans de distribution finaux n’ont pas encore été décidés.

Oculus Quête 2

Le chargement latéral reste une option

Vous pouvez obtenir un accès root à l'Oculus Go, mais ce casque 3DoF n'est pas exactement à la pointe de la technologie de nos jours. Pour une réalité virtuelle bien immersive avec d'excellentes commandes de mouvement et une large gamme de jeux, l'Oculus Quest 2 est votre meilleur pari, même si son système d'exploitation est plus restreint.

