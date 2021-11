L’Oculus Quest 2 est livré avec une carte-cadeau gratuite de 50 $ à partir d’aujourd’hui

Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Seules les meilleures offres sur les gadgets approuvés par Verge obtiennent le sceau d’approbation Verge Deals, donc si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou cadeau auprès de grands détaillants comme Amazon, Walmart, Best Buy, Target, etc. l’endroit où être.

Le casque VR autonome Oculus Quest 2 est d’un excellent rapport qualité-prix à son prix régulier de 299,99 $. Il est livré avec 128 Go de stockage intégré, et une fois que vous vous connectez avec votre compte Facebook, il n’y a pas grand-chose d’autre pour trouver des expériences et des jeux de réalité virtuelle incroyables. C’est encore plus une idée de cadeau de vacances attrayante en ce moment, car vous pouvez en obtenir un avec une carte-cadeau de 50 $ sans frais supplémentaires jusqu’au Black Friday jusqu’au mardi 27 novembre. Plusieurs détaillants honorent cette promotion, dont Best Buy, Amazon (entrez OCULUS50 à la caisse), Newegg, Costco, Target et Oculus lui-même.

Cet accord s’étend au casque à 399,99 $ qui double le stockage à 256 Go, qui comprend également une carte-cadeau de 50 $. Notez simplement que vous gagnerez une carte-cadeau chez le détaillant où vous avez acheté l’Oculus Quest 2, à moins que vous ne l’achetiez directement auprès d’Oculus. Dans ce cas, vous bénéficierez d’un crédit de 50 $ à utiliser sur les jeux achetés numériquement via la boutique Oculus. Si vous êtes un fan de jeux de tir à la première personne effrayants, je suggère fortement Resident Evil 4.

Oculus Quête 2 (128 Go)

Un casque de réalité virtuelle autonome et successeur de l’Oculus Quest. Il présente un design raffiné, des écrans à plus haute résolution et un processeur plus rapide que son prédécesseur. La dernière itération propose le double de la quantité de stockage pour le même prix de 299 $.

Vous pouvez utiliser votre carte-cadeau comme bon vous semble, mais si vous êtes ouvert aux suggestions, je l’utiliserais soit sur l’étui rigide à fermeture éclair d’Oculus pour le casque et ses contrôleurs, soit sur sa sangle Elite qui rend le Quest 2 beaucoup plus confortable à porter. Chacun coûte 50 $, alors choisissez judicieusement (ou obtenez les deux, sachant que vous ne dépensez que la moitié de ce que vous auriez normalement pour équiper votre nouveau casque).