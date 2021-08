L’Oculus Quest 2 obtient une mise à niveau importante aujourd’hui avec un nouveau modèle de 128 Go

Il y a seulement un mois, Facebook a retiré l’Oculus Quest 2 des étagères des magasins en raison d’un problème avec le coussin facial en mousse fourni avec le casque VR. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rappel traditionnel car il n’obligeait pas les clients à envoyer le produit pour remplacement, Oculus a proposé une housse en silicone gratuite pour aider les personnes ayant des problèmes avec le coussin en mousse.

Pendant ce temps, tous les Quest 2 ont été retirés des étagères afin que le même tampon en silicone puisse être placé à l’intérieur, et maintenant le Quest 2 est de retour sur les étagères avec ce nouveau tampon dans la boîte. En plus de cela, Facebook a retiré le modèle de 64 Go, le remplaçant par un modèle de 128 Go qui offre le double du stockage sans augmenter le prix. Cela fait du modèle Quest 2 128 Go un peu comme le modèle Goldilocks pour la plupart des consommateurs, offrant beaucoup de stockage pour le même prix de 299 $ que le modèle 64 Go.

Si vous venez de prendre un Quest 2, nous avons une liste des meilleurs jeux Quest 2 que vous pouvez acheter, ce qui devrait faciliter le démarrage de votre bibliothèque virtuelle. Avec au moins 128 Go de stockage, vous devriez pouvoir installer des dizaines de jeux sur le Quest 2 sans souci. Assurez-vous simplement de choisir le bon modèle pour vos besoins, car il n’y a pas de support pour le stockage extensible.

De plus, la suppression de jeux supprime également les sauvegardes, donc si vous êtes quelqu’un qui joue à une tonne de jeux à la fois et prend un certain temps pour les terminer, vous voudrez peut-être faire des folies pour le stockage supplémentaire. Sinon, utilisez plutôt les 100 $ pour acheter quelques superbes accessoires.

La meilleure expérience VR

Oculus Quest 2 128 Go

Bon marché sans se sentir bon marché

L’Oculus Quest 2 est le moyen le plus simple d’entrer dans la réalité virtuelle et il maintient l’expérience sans effort, un peu comme une console. Pas de fils, pas de PC, pas de soucis. Juste amusant.

