L’Oculus Quest 2 pourrait bientôt recevoir officiellement des applications Android

Comme la plupart des appareils électroniques mobiles de nos jours, l’Oculus Quest 2 est alimenté par Android. En fait, les applications à chargement latéral sur Quest 2 peuvent ouvrir un tout nouveau monde d’applications et de jeux, y compris les mêmes applications que vous pouvez utiliser sur un téléphone ou une tablette Android. Alors que jouer à des jeux VR sur un casque VR va probablement vous offrir la meilleure expérience globale, pouvoir jouer aux meilleurs jeux Android et exécuter des applications sociales sur votre Quest 2 le transforme en un appareil avec un objectif très différent.

Fait intéressant, un utilisateur de Twitter semble être tombé sur ce qui semble être un moyen officiel de charger des applications Android populaires directement à partir de l’App Store Oculus. Nous avons contacté Facebook pour savoir si quelque chose d’officiel descendait effectivement sur le brochet, mais un représentant de Facebook a déclaré qu’il n’y avait rien à partager officiellement pour le moment. Nous avons également vérifié nos propres Quest 2 et demandé à plusieurs autres personnes, mais aucun d’entre eux n’a encore trouvé l’option. Il est tout à fait possible que Facebook teste la fonctionnalité sur un petit nombre d’utilisateurs avant d’envisager de la déployer auprès du grand public si cela s’avère être un ajout réel à la famille de produits Quest.

Cela a été soulevé dans notre discorde aujourd’hui et je devais juste le vérifier pour m’assurer que c’était réel. Tout à fait! Ce sont sous les applications de prévisualisation dans le magasin. Le nom du développeur dans les informations est “Android Apps For Quest” et le site Web semble être Oculus. Ajoutent-ils enfin des applications populaires pic.twitter.com/aUuTuTowLz – TheMysticle (@TheMysticle) 7 mai 2021

Comme indiqué précédemment, exécuter des applications Android sur un Oculus Quest ou Quest 2 n’est pas nouveau, mais il n’y a jamais eu de moyen officiel de le faire en dehors du chargement latéral. Il y a plusieurs raisons différentes pour lesquelles quelqu’un pourrait vouloir charger une application Android. L’une des premières était de pouvoir télécharger des films Netflix pour une visualisation hors ligne en VR, car l’application Netflix sur Quest ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Un autre, beaucoup moins officiel, consiste à télécharger des émulateurs qui permettent aux joueurs de découvrir des jeux 3D classiques en VR.

Les applications Android exécutées sur un Oculus Quest apparaissent sous la forme d’une fenêtre flottante sur l’écran d’accueil d’Oculus – comme le ferait l’Oculus Store ou le navigateur Oculus, par exemple – et s’exécutent généralement sans problème. En effet, Quest et Quest 2 non seulement exécutent Android, mais utilisent également des chipsets similaires que l’on trouve dans les smartphones. Si Facebook offre la possibilité d’installer officiellement des applications Android via l’Oculus Store, les meilleures applications Android pour Chromebooks seraient probablement également parmi les meilleures applications à utiliser sur votre Oculus Quest.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

La prochaine mise à jour

Zuckerberg parle d’Oculus Quest Pro, pas de Kids Quest ou d’Horizon de si tôt

Pour la deuxième fois en un mois, Facebook a mentionné le Quest Pro comme un futur produit possible. Dans une interview avec Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook parle du prochain Quest Pro, de la possibilité de comptes pour enfants et d’appareils VR à l’avenir, et de Facebook Horizon, le réseau social VR.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Il existe des câbles alternatifs qui coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes critères de référence, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne peuvent pas faire confiance. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.