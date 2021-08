L’Oculus Quest décime les ventes de PC VR, et c’est génial pour tout le monde

Depuis des années, l’industrie de la réalité virtuelle s’est concentrée sur le laser pour offrir l’expérience la plus fidèle possible. Qu’il s’agisse de graphismes de pointe, de taux de rafraîchissement extrêmement élevés, de contrôleurs capables de détecter les mouvements individuels des doigts ou d’un suivi à l’échelle de la pièce d’une précision inférieure au millimètre, PC VR a été la destination de facto pour les développeurs cherchant à se faire un nom dans un nouveau support passionnant. .

C’est jusqu’à ce que l’Oculus Quest arrive. En tant qu’encore un autre casque VR alimenté par un chipset mobile, peu de gens attendaient beaucoup du Quest lors de sa sortie au printemps 2019. Bien sûr, il a finalement pris en charge le suivi à 6 degrés de liberté – c’est le terme utilisé pour désigner la capacité de se promener et déplacez-vous dans un jeu de réalité virtuelle comme vous vous en doutez dans la vraie vie, mais le processeur et les autres composants à l’intérieur étaient extrêmement faibles par rapport à un bon PC de jeu.

Peu de temps après la sortie de la quête, il était presque impossible de la trouver sur les étagères des magasins. La tendance s’est poursuivie pendant des mois et des mois, et le casque était presque impossible à trouver pendant la très importante saison des vacances de Noël 2019. Ensuite, les chiffres des ventes ont commencé à faire surface, et nous avons rapidement compris pourquoi. L’écriture était sur le mur pour PC VR, et c’était bien avant même le lancement de l’Oculus Quest 2.

Les chiffres sont indéniables : le Quest 2, en particulier, a vendu plus d’unités que n’importe quel casque PC VR dédié n’aurait pu le souhaiter. C’est une réalité qui a commencé le récent PC VR est une discussion morte sur les réseaux sociaux et aussi une discussion un peu plus profonde que les chiffres de vente en surface ou les jeux disponibles. C’est une surprise que peu – voire personne – ont vu venir, mais c’est une réalité qui signifie une industrie de la réalité virtuelle plus saine pour tous les acteurs impliqués.

Garder le changement

Source : Nick Sutrich / Android Central

Lorsque nous regardons le paysage lorsque PC VR régnait en maître, nous constatons qu’il était assez stérile. Les développeurs sont apparus comme des mauvaises herbes pour essayer ce nouveau support et voir où il les a menés. Le résultat, dans de nombreux cas, a été une pénurie de revenus qui a affamé de nombreux studios indépendants et détourné les grands studios d’investissements supplémentaires. En conséquence, PC VR était (et est toujours) un peu comme un désert, beau et merveilleux à sa manière mais, en fin de compte, dépourvu des moyens de maintenir une vie substantielle.

Certains développeurs disent que 95% de leurs revenus proviennent de Quest, tandis que les 5% restants proviennent des versions PC VR du même jeu.

Pendant ce temps, la croissance de la famille Quest a finalement fourni aux développeurs un moyen de gagner de l’argent avec leurs jeux pour la première fois depuis le début de la VR grand public. Prenez le développeur de Top Golf Ryan Engle, par exemple, qui a déclaré “nous continuons à demander à d’autres développeurs et la plupart citent moins de 5% des ventes de PCVR vs Quest”.

Cinq pour cent. Cinq. Prenons ces chiffres et extrapolons-les à un exemple du monde réel. Si un développeur gagne 100 000 $ sur la version Quest de son jeu, cela signifie qu’il gagnerait 5 000 $ sur la version PC VR. C’est la différence entre le salaire d’une année saine pour un petit développeur et le salaire d’un seul mois. Cela pourrait signifier choisir entre bien faire pendant une année entière et se soucier de faire l’épicerie le mois suivant, selon la plate-forme pour laquelle elle est développée.

Un développeur a gagné plus d’argent en deux mois avec un seul jeu qu’il n’en a gagné avec 2 jeux sur PC VR en 4 ans.

Un autre développeur a déclaré qu’il “a gagné plus d’argent en 2 mois avec un seul jeu que w (sic) 2 jeux sur pcvr en 4 ans”. Ce jeu est Home Plate Baseball, et il n’est même pas dans la boutique Oculus complète sur Quest. Ce n’est que dans la section expérimentale App Lab, où vous devez soit suivre un lien pour le trouver, soit rechercher le nom exact sur l’Oculus Store, pour être accueilli par plusieurs “avertissements” du titre étant expérimental avant de pouvoir acheter et télécharge le.

Paul Brady, co-fondateur et CCO de Resolution Games – c’est le développeur d’excellents titres VR comme Demeo, Angry Birds VR et des dizaines d’autres – l’a exprimé ainsi.

La VR autonome a ouvert une nouvelle ère pour la VR, une ère où elle est de plus en plus adoptée par un plus grand nombre de personnes. Bien que l’autonomie puisse être le catalyseur de l’adoption de la réalité virtuelle, PCVR continue de voir suffisamment d’actions pour être toujours une considération pour les développeurs. Paul Brady, co-fondateur et CCO de Resolution Games

Le marché a fait le déplacement, et c’est pour le bien de tous. Les joueurs peuvent se lancer plus rapidement et sans tracas par rapport à PC VR, et les développeurs peuvent désormais gagner de l’argent avec leurs titres. De meilleures ventes et des marges plus élevées signifient plus d’argent dans les poches des développeurs, conduisant à plus d’investissements dans le support.

Alors que des titres de renom comme le prochain Splinter Cell VR avaient probablement besoin d’un investissement important de Facebook pour démarrer, les futures franchises de grands noms n’auront probablement pas besoin de cette persuasion monétaire initiale pour que le développement commence.

Abaisser le frottement

Source : Nick Sutrich / Android Central

Lorsque le frottement est élevé, un moteur change de vitesse. En tant que joueur de longue date sur PC VR, permettez-moi de vous dire par expérience que les frictions dans le monde PC VR étaient – ​​et sont toujours – élevées. Pendant des années, j’ai supporté tous les problèmes de configuration fous, les problèmes logiciels, les douleurs de croissance d’un nouveau support parce que, très franchement, cela en valait la peine. je amour VR et je voulais que ça marche bien. Chaque fois que j’ai reçu des amis ou de la famille, ils ont rapidement appris qu’ils aimaient aussi la réalité virtuelle.

The Quest était exactement ce dont les gens avaient besoin pour enfin voir ce que la réalité virtuelle pourrait être lorsque tous les obstacles auraient été supprimés.

C’est jusqu’à ce qu’ils voient le processus d’installation et les tracas que j’ai rencontrés à chaque fois que je voulais jouer. Apprendre le prix n’était que le clou dans le cercueil. Quelque chose devait changer, et comme l’a dit Andrew Eiche, COOwl (Chief Operating Owl) d’Owlchemy Labs, “Nous prévoyions de réduire les frictions, à la fois en termes de temps de démarrage et de coût financier total, là où il y aurait la plus grande poussée grand public.”

Il n’a pas fallu longtemps pour que le mot se répande non plus. Vers la fin de 2019, nous avons assisté à un changement monumental dans les ventes de casques VR ; le premier présage que PC VR était en train de mourir. Alors qu’il n’y avait pas encore beaucoup de gens qui criaient le glas sur les toits, les voix se sont fait plus fortes au fil du temps. La semaine dernière, un développeur éminent et membre de la communauté VR a proclamé que PC VR était mort, déclenchant une tempête de commentaires sous tous les angles du monde PC VR.

PC VR n’est pas mort, et il n’est pas en train de mourir. Au contraire, le Quest 2 a rendu PC VR meilleur et plus accessible que jamais.

La conversation était nécessaire après des mois de préparation, en particulier pour ceux qui pensent que Facebook fait plus de mal que de bien au monde de la réalité virtuelle (un train de pensées auquel je ne souscris pas moi-même). Mais s’il est facile de regarder les chiffres et de s’inquiéter de la mort d’une plate-forme aussi ouverte et gratuite que PC VR, vous devez regarder la situation dans son ensemble pour voir ce qui se passe réellement.

Comme je l’ai déjà dit, le Quest 2 était même une pensée dans tous les esprits : PC VR n’est pas mort, et il n’est pas en train de mourir. Au contraire, le Quest 2 a rendu PC VR meilleur et plus accessible que jamais.

OpenXR à la rescousse ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

Le changement peut être difficile, surtout lorsqu’il s’agit d’un changement radical. Dans ce cas, le changement signifie deux choses très différentes. Le passage du développement principalement pour une plate-forme PC au développement pour une plate-forme mobile est une pilule amère à avaler à certains égards. Des jeux comme The Walking Dead : Saints & Sinners ont prouvé que vous pouvez avoir un jeu grandeur nature avec une physique réaliste sur la plate-forme Quest sans édulcorer l’expérience pour un matériel PC plus puissant, mais combien de développeurs peuvent y parvenir ?

Le passage à OpenXR signifie que les développeurs auront plus de facilité à créer pour plusieurs plates-formes, principalement Quest et PC.

Deux développeurs avec qui j’ai parlé étaient en fait assez positifs sur ce changement dans l’industrie, même si cela signifie un peu plus de temps pour optimiser les jeux à utiliser sur Quest. Andrew Eiche, COOwl (Chief Operating Owl) d’Owlchemy Labs, a déclaré : « puisque nous optimisons notre jeu pour de nombreuses plates-formes différentes, toutes avec des exigences techniques différentes, le PC bénéficie grandement de ce processus », faisant allusion au fait que le matériel PC peut toujours fournir une expérience avec une plus grande fidélité que le matériel mobile dans Quest ou Quest 2.

Jesse Schell, PDG de Schell Games, suit également ce courant de pensée. « Le portage de Quest vers PC est relativement facile à faire, et il est très probable que des casques sans fil abordables pilotés par le PC apparaîtront bientôt, insufflant une nouvelle vie au marché de la réalité virtuelle PC. » Cette réflexion particulière est soutenue par le récent changement de Facebook vers l’utilisation d’OpenXR pour toutes les nouvelles fonctionnalités de Quest à l’avenir.

Tout le monde n’est pas convaincu que Facebook est altruiste en ce qui concerne la fonctionnalité OpenXR, mais une chose est claire : le passage à OpenXR signifie que les développeurs auront plus de facilité à créer pour plusieurs plates-formes et cela signifie principalement Quest et PC.

Le PC VR est-il mort ? Pas probable. Comme nous l’avons vu avec les ventes de casques comme le Valve Index, il a certainement toujours sa place dans la réalité virtuelle et a contribué à ce que la réalité virtuelle soit là où elle est aujourd’hui. Paul Brady, co-fondateur et CCO de Resolution Games.

Il est important de garder les chiffres en perspective lorsque vous faites des allégations de fond. Oui, les développeurs passent au développement Quest-first pour une bonne raison, mais cela ne signifie pas que PC VR est en train de mourir. Ce n’est pas un “jeu à somme nulle”, comme le dit Andrew Eiche. En fait, alors que de plus en plus de gens achètent Quest 2, nous avons vu l’utilisation de SteamVR augmenter, pas diminuer. Plus de personnes que jamais jouent à des jeux VR sur un PC, même s’il y a un nombre nettement plus élevé de personnes jouant à des jeux VR uniquement sur une Quest 2.

Ce n’est pas la mort ; c’est la renaissance

Source : Nick Sutrich / Android Central

Le monde est de nature cyclique, tout comme les événements qui s’y déroulent. Nous avons déjà vu ce changement exact se produire avec les jeux sur PC lorsque les consoles ont commencé à devenir la principale source de revenus des développeurs. Tout comme cela n’a pas tué les jeux sur PC, le Quest ne tuera pas PC VR. Au contraire, Quest renforce l’industrie de la réalité virtuelle sur PC en créant un endroit où les développeurs peuvent réellement prospérer et gagner de l’argent.

PC VR continuera d’être le lieu où les passionnés poussent le support vers de nouveaux sommets techniques.

Avec cet argent vient la croissance. Plus de personnes dans les studios travaillent sur du contenu toute la journée. D’autres projets d’animaux de compagnie et d’idées expérimentales seront mis en œuvre. Bien sûr, les poids lourds resteront sur Quest dans un avenir prévisible – du moins, principalement – ​​mais PC VR continuera d’être l’endroit où les passionnés poussent le médium vers de nouveaux sommets techniques.

Je ne saurais trop insister sur l’importance de cela : il y a quelque chose dans une expérience de réalité virtuelle entièrement sans fil qui l’amène à un autre niveau, au point qu’une expérience sans fil avec des graphismes plus primitifs est plus demandée qu’une expérience filaire à la pointe de la technologie graphique. Jesse Schell, PDG de Schell Games

La capacité du Quest 2 à diffuser sans fil du contenu PC VR à une fraction du coût des casques comme le Valve Index prouve que PC VR a besoin d’un matériel plus simple et moins cher pour atteindre plus de personnes. Jusque-là, nous verrons les développeurs continuer à prospérer sur la plate-forme que les gens veulent réellement utiliser : l’Oculus Quest.

Revenir mieux que jamais

Oculus Quête 2

Il s’améliore à chaque mise à jour

L’Oculus Quest 2 offre presque tout ce que vous pourriez demander à un casque VR, comme un affichage et un taux de rafraîchissement impressionnants, une configuration facile et une portabilité. Chaque mise à jour promet également de l’améliorer encore au fil du temps.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.