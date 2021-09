Locura ! Montre intelligente solaire Garmin rebajado y sin gastos de envío

in

Puede parecer sorprendente, pero existen wearables que ofrecen esta funcionalidad sin perder ninguna de las opciones de uso que son básicas en estos accesorios. La opción de la que estamos hablando es el Garmin Instinct Solar (concretamente el modelo color coral) ahora mismo puedes comprar en la tienda PcComponentes con un descuento del 12% lo que significa que solo pagarás por él 345,52 euros. Y, como detalle positivo, queremos destacar que en el enlace que dejamos tras este párrafo no tendrás que Pagar nada por los gastos de envío. Una muy buena oportunidad, la verdad.

Otro de los apartados donde destaca especialmente este dispositivo es en todo lo que tiene que ver con su résistance. Además de incluir la propia frente al eau que te permite poder llevar puesto el reloj inteligente cuando te bañas, también dispone un crystal para la pantalla tratado químicamente que te asegura que no sufrirá desperfecto alguno con los golpes y caídas habituales en el día a día. Y, para que la seguridad sea prácticamente perfecta, este es un equipo que cumple con el estándar militar MIL-STD-810G, lo que es todo un seguro de vida incluso sieres de los que practican deportes de riesgo.

Sensores de todo tipo, ideal para los deportistas

Como ocurre con la práctica totalidad de los productos que ofrece este fabricant en el mercado, este smartwatch est perfectamente preparado para llevarlo encima cuando haces deporte. Esto se debe en gran medida a que incluye una gran cantidad de sensores que permiten adquirir información muy precisa, y un ejemplo es el propio de frecuencia cardíaca oh non accéléromètre de seis ejes que reconoce cada pequeño movimiento que realizas. Aparte, este es un modelo que cuenta con la opción denominada abc: altimètre; baromètre et brujula. Es decir, que podrás conocer desde la altura en la que estás hasta detectar los cambios weatherológicos.

Y, a lo antes mencionado, debes sumarle soporte de posicionamiento GPS, GLONASS et Galileo. De esta forma, puedes saber en todo momento el lugar en que te encuentras y dejarlo registrado con el objectivo de utilizar el Garmin Instinct Solar como si el smartwatch fuese un podómetro independiente. Un ejemplo de la utilidad antes mencionados que podrás volver al punto de partida en cualquier momento utilizando la tecnología denominada TracBack propriété du fabricant.

Algunos detalles más de este reloj de Garmin

Aparte de ofrecer compatibilidad con los relojes iOS y Android (mediante el uso de una aplicación que se descarga de forma gratuita), uno de los detalles más impactantes de este dispositivo es que es capaz de funcionar hasta 30 heures avec le GPS activado gracias a, entre otras cosas, a que es solar Como hemos indicado antes. Con un diseño llamativo donde no falta una correa como un cierre tipo hebilla, creemos que es muy important comentar que el peso que tiene este smartwatch Garmin es de sólo 53 grammes y que su pantalla ofrece una buena resolución Que permite ver siempre la información que necesitas.