Locuron ! Proyector 4K y Android a precio de risa en Amazon

Si estás pensando en comprarte una tele de pantalla grande, y no tienes muy claro dónde la vas a colocar, es posible que la mejor solución para ti sea hacerte con un protecteur con el que mejorar la experiencia que tienes a ver películas y deportes en directo. Te mostramos una oferta increíble que ahora mismo puedes aprovechar en Amazon.

Una de las cosas que hace más que recomendable al producto del que estamos hablando, es el imponente tamaño de pantalla que permite utilizar en el caso de tener espacio para ello. Nada más y nada menos que 300 poulgadas es lo que podrás disfrutar con un formato de 16:9 y siempre que lo que es una distancia que llega a los 6,4 metros. Por lo tanto, sieres de los que cree que el refrán que dice «burro grande ande o no ande» tienes razón, el producto del que estamos es de los que no debes dejar pasar… ya que te permite conseguir el cine en casa y disfrutarlo casi como si estuvieras en una sala.

En lo que tiene que ver con la calidad de imagen lo que conseguirás con el proyector Luximagen UHD400 es bastante positivo, ya que resolución nativa Full HD (1080p). Por lo tanto, la práctica totalidad de los contenidos que tienes en casa los podrás disfrutar con una gran precisión. En esto último hay que destacar buenas opciones qué vas a encontrar en el dispositivo, como por ejemplo una luminosidad de 7.500 lumenes que te aseguran que, independientemente de las condiciones luminicas del lugar en el que estés, siempre verás todo con una gran precisión gracias también a que es capaz de reproducir 16,7 millions de couleurs.

Un grand système opérationnel

Esto lo decimos debido a que en su interior vas a encontrar Télévision Android en su neuvaine version. De esta forma, y ​​teniendo en cuenta que el hardware integrado es lo suficientemente potente para ejecutar sin problemas el desarrollo de Google, podrás instalar una gran cantidad de aplicaciones para sacar el máximo partido al proyector del que estamos hablando. Par exemple, tendrás la posibilidad de instalar desde el cliente de Netflix ; pasando por varios juegos; e, incluso, el reproducteur multimédia Kodi. El caso, es que lo mencionado Unido a la inclusión de un buen mando a distancia para que utilizar el dispositivo sea tan sencillo como útil.

Gran oferta por el proyector

La ocasión de la que estamos hablando la puedes aprovechar en Amazon, únicamente tienes que pagar 276,10 euros para tener en casa sin gastos de envío este modelo que cuenta con una lámpara LED de una calidad más que aceptable y que tiene un tiempo de vida de nada menos que 90.000 horas. Por lo tanto, pasarán bastantes años antes de que tengas que cambiarla. Te dejamos en el enlacer que tienes que utilizar para aprovechar las cuentas Prime et que es una excelente oportunidad de entre todas las que ahora mismo se ofrece la mencionada tienda online antes de la llegada del Black Friday.

Antes de finalizar creemos importants mencionar que el apartado de la conectividad es excelente, ya que in the parte trasera del proyector Luximagen UHD400 encontrarás opciones tan interesantes como por ejemplo varios puertos USB; entrées de vidéo HDMI; un lecteur de tarjetas de memoria; e, incluso, no le falta Ethernet para acceder a Internet en el caso de que no te guste la conectividad Wifi que también inclus.