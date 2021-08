Lodha entre sur le marché immobilier de Pune avec des développements résidentiels haut de gamme

in

Le groupe Lodha s’étend dans la ville de Pune et lancera des développements résidentiels haut de gamme pour répondre aux demandes de la ville. Le premier projet Lodha sera à Kondhwa dans le sud-est de Pune. Le projet sera développé en deux phases avec 400 unités lancées dans la première phase. Les dépenses totales pour la construction et d’autres aspects du développement seraient d’environ Rs 650-700 crore. Ce sera l’un des bâtiments les plus hauts de la région avec des tours de 25 étages.

Abhishek Lodha, directeur général et PDG du groupe Lodha, a déclaré ; «Avec ses solides industries manufacturières et informatiques, combinées à son tissu éducatif, Pune fera partie des cinq premières villes indiennes au cours de cette décennie. Alors que Pune entrait dans la ligue des meilleures villes d’Inde, Lodha cherchait à jouer un rôle clé dans la ville. L’entreprise s’intéresserait au segment haut de gamme du marché immobilier résidentiel de la ville de Pune.

S’exprimant lors de la réunion des investisseurs de Macrotech Developers, propriétaire de la marque Lodha, Lodha a déclaré qu’ils avaient une présence limitée à Pune et qu’ils envisageaient des projets de développement communs. Cela faisait partie des plans de la société visant à construire des projets de 3,3 millions de pieds carrés dans la région métropolitaine de Mumbai (MMR) et à Pune avec un potentiel de vente de 3 500 crores. Lodha a un projet en cours sur l’autoroute Mumbai-Pune à Gahunje appelé Lodha Belmondo, qui appartient au segment abordable des revenus moyens.

« La ville est devenue une nouvelle plaque tournante pour les start-up, où les technologies de l’information, l’ingénierie et d’autres entreprises sont également florissantes. Avec les attractions touristiques historiques, associées à la mise en œuvre du plan de développement de la ville intelligente, la coexistence de l’ancien et du nouveau a considérablement amplifié le quotient d’habitabilité de la ville », a déclaré Lodha.

