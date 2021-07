L’odyssée de compter les Jeux Olympiques

20/07/2021 à 12:41 CEST

Manoj Daswani

Pour que le lecteur puisse retrouver ces lignes écrites dans le terminal international du gigantesque aéroport de Haneda, à 33 kilomètres du stade olympique de Tokyo, le journaliste qui les signe a dû traverser la même odyssée que le reste des envoyés spéciaux. de la presse internationale. A savoir : relevé de température tous les jours et 15 fois consécutives via une plateforme baptisée Icon, géolocalisation du téléphone portable des semaines avant d’entrer sur le territoire japonais, remplissage de données interminables à des questions parfois étonnantes (avez-vous l’intention d’entrer dans le pays avec plusieurs lingots d’or ?) et la chose la plus coûteuse, obtenir d’abord l’organisation des Jeux puis un ministère japonais pour autoriser le plan d’activités décrit au millimètre près et en détail.

Cela fait donc des semaines que les envoyés spéciaux doivent décider si samedi nous allons attendre à la ligne d’arrivée le rêve métallique de Alejandro Valverde; ou si nous allons faire du judo, du taekwondo ou du stand de tir. Aussi si nous allons voler à Sapporo pour voir Pedro, pour laquelle dans certains cas une lettre signée par le FIFA et le COI afin que certains coéquipiers puissent arriver là où se trouve déjà l’équipe espagnole.

Beaucoup de journalistes nouvellement débarqués ont passé des nuits blanches, répondant aux e-mails de l’organisation envoyés à trois heures du matin – ils ne travaillent qu’à l’heure japonaise – et en ayant marre d’appeler, vous ne savez pas combien de téléphones. Certains d’entre nous ont même contacté l’ambassade, d’ailleurs absolument efficace, pour enfin trouver le sauf-conduit pour accéder à Tokyo. Et après tant d’attente, tant de formulaires remplis et de PCR (deux avant le vol, le dernier moins de 72 heures avant d’arriver à destination et aussi avec la traduction japonaise du résultat final), ça a presque le goût d’une médaille d’or quand juste avant de monter dans l’avant-dernier avion sur la route du Pays du Soleil Levant, on reçoit le dernier e-mail. “Votre plan d’affaires a été approuvé.”

Les moins fortunés ont été contraints de faire face à trois jours de quarantaine forcée dans la chambre d’hôtel. Et bien sûr ceux qui ne terminent pas le trajet car ils se voient refuser l’embarquement dans la ville de transit (par exemple à Francfort). Mais il y a plus de problèmes et d’enchevêtrements : ramasser des éprouvettes pour faire soi-même des tests de salive qui doivent être envoyés en temps opportun pour qu’ils puissent être analysés ; inscrivez-vous à une application de réservation de places pour ne pas manquer de places au tennis, au football ou au badminton ; et bien sûr s’abstenir d’utiliser les transports en commun ou de marcher n’importe où. Pour ceux qui voudraient venir se promener à Tokyo, qu’ils oublient l’audace si audacieuse. Et même si un journaliste a eu la malchance d’être dénoncé par un citoyen japonais qui l’a vu faire autre chose que travailler, ils disent qu’il court le risque d’être expulsé. Tout est sous contrôle. Sinon, le mobile prévient. Adieu les libertés individuelles. Salut, Tokyo 2020.