L’Odyssée de l’espace de l’Inde : le documentaire de Discovery Plus retrace le voyage mouvementé de la nation vers la Lune et Mars

L’odyssée de l’espace en Inde : L’Inde fait maintenant des pas de géant dans le secteur spatial, fonctionnant de manière indépendante et assumant des missions qui la placeraient parmi les pays d’élite en termes d’exploration spatiale. Cependant, le voyage de l’Inde dans ce domaine n’a pas été facile. C’est ce voyage difficile qui a été mis en place pour faire le documentaire original de l’Odyssée de l’espace de l’Inde – Discovery Plus. La version hindi du documentaire est racontée par le célèbre acteur R Madhavan, selon un rapport publié dans IE. Des experts de l’ISRO, dont l’ancien président, le Dr G Madhavan Nair, sont également présentés dans le documentaire, ainsi que des historiens de l’espace ainsi que des chercheurs.

Le documentaire se penche sur le voyage de 60 ans du secteur spatial en Inde, en examinant les jours et les voies de Vikram Sarabhai et Homi Jehangir Bhabha, puis en traçant la voie vers le statut actuel du pays en tant que présence mondiale influente dans le secteur.

Il regarde Rakesh Sharma être la première Inde à se tenir sur la Lune en 1984, et revient sur sa conversation avec la Première ministre Indira Gandhi, au cours de laquelle cette dernière a demandé à l’astronaute à quoi ressemblait l’Inde depuis la Lune, ce à quoi l’astronaute a répondu : » Saare jahan se achha. Le documentaire, d’autre part, examine également la mission Chandrayaan-2 de 2019 et comment elle a échoué lorsque le Vikram Lander est sorti du radar quelques minutes seulement avant son atterrissage, et s’est écrasé à la place. L’Odyssée de l’espace de l’Inde se penche sur le chagrin qui a suivi lorsque l’atterrissage n’a pas eu lieu comme prévu. Le documentaire, ajoute le rapport, commente également les théories du complot, les scénarios politiques volatils ainsi que les histoires d’intérêt humain.

Le documentaire est un incontournable pour tous les Indiens car il explique comment le pays a un programme spatial vraiment unique, où la nécessité a vraiment été la mère de l’invention. Malgré des ressources limitées, l’Inde a surmonté les défis pour se faire une place dans le secteur spatial avec des missions notables comme Chandrayaan et Mangalyaan, note le documentaire. En conclusion, le documentaire donne aux téléspectateurs un aperçu de l’avenir du secteur spatial et du rôle croissant de l’Inde dans celui-ci.

