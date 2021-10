L’odyssée de Mateo vers la boxe en France : 31 heures de voyage après un accident de la circulation

Loin des projecteurs des grands combats, il y a encore des histoires en boxe qui sont difficiles à croire. L’un d’eux est arrivé au bolivien, résidant à Logroño, Ricardo Fernandez ‘Mateo’. Le combattant Euskobox s’est battu samedi dernier à Carcassonne (France) contre le champion de France des poids légers Jaouad Belmehdi. Vendredi, lui et son équipe (José Ignacio Barruetabeña et Félix García) se dirigeaient vers la pesée lorsque leur odyssée a commencé. De Logroño au lieu du combat, il y a 591 kilomètres. Il est courant que les combattants espagnols et français choisissent la voiture car malgré les distances c’est un voyage plus confortable que l’avion en raison des correspondances. Ce déplacement est évidemment pris en charge en termes de coût par le promoteur local.

Tout s’est mal passé lors du passage de la frontière à Biarritz. Mateo et son équipe ont eu un accident. Heureusement, les trois membres du véhicule sont indemnes, mais la voiture était inutile pour continuer la marche. La chose facile aurait été de trouver un moyen de transport jusqu’à Logroño et de refuser le combat, mais le boxeur et ses entraîneurs n’ont pas voulu laisser le promoteur français allongé, puisque c’était le combat de fond de la soirée qu’il organisait. Dès lors, ils ont discuté avec leur promoteur et avec celui du rival pour trouver une solution. Ils ont réussi à prendre des taxis, des trains et à passer la nuit à l’extérieur de Carcassonne ce vendredi pour pouvoir rejoindre la ville française samedi après 31 heures de voyage. Les visiteurs ont avancé tout l’argent, et le promoteur français a promis de tout supporter.

Mateo arrive à Carcassonne, se pèse et se bat. Ca aidé des points en huit tours (80-72, 80-72 et 79-73), mais cela a laissé un bon sentiment, plus après tout le passé. « C’est incroyable comment ‘Mateo’ a réagi devant un vrai prospect. Il est passé de moins en plus, augmentant le rythme et travaillant sur ses préparatifs. Belmehdi est très dangereux et il a gagné le combat, mais il n’a pas eu c’est facile. La démonstration physique et la concentration de ‘Mateo’ après cette odyssée et avec les difficultés que nous avons rencontrées sont à lui retirer son chapeau. Ce garçon est admirable » a expliqué l’entraîneur riojanais José Ignacio Barruetabeña après le procès.

La mauvaise surprise est venue là. En apercevant le sac, le promoteur français n’a payé aucun des frais supplémentaires qu’il avait promis de compenser. Pour l’instant il ne l’a pas fait et le promoteur du bolivien s’en vexe, avec raison. « Voyons comment ils réagissent tout au long de la semaine. S’ils ne s’y conforment pas, nous recourrons aux mesures légales que nous jugeons nécessaires pour défendre les intérêts du boxeur et de ses entraîneurs.. C’est inacceptable et très mauvais pour la boxe », estime José Luis Celaya, son manager.