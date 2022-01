L’odyssée de près de 8 heures de Djokovic à travers les douanes en Australie

01/10/2022

Act à 12h14 CET

.

Le numéro un du tennis mondial, Novak DjokovicIl a passé une odyssée de près de 8 heures d’entretiens au contrôle douanier en Australie avant de se voir refuser l’entrée dans le pays pour non-respect des règles de la pandémie, selon les transcriptions publiées lundi par un tribunal australien.

Les documents dans lesquels vous pouvez lire les conversations de Djokovic avec les agents des douanes ont été divulgués par le tribunal australien qui a aujourd’hui statué en faveur du joueur de tennis et lui a permis de rester dans le pays du sud.

Les entretiens au contrôle douanier ont commencé après minuit du mercredi au jeudi de la semaine dernière à l’aéroport de Melbourne, où il est arrivé Djokovic visant à jouer l’Open d’Australie plus tard ce mois-ci.

Le joueur de tennis serbe, qui confirme qu’il n’est pas vacciné contre le covid-19, affirme avoir été contaminé par le coronavirus le 16 décembre, il était donc dispensé de l’obligation de se faire vacciner.

Plus de trois heures plus tard, l’agent l’informe qu’il se voit refuser l’entrée dans le pays car il ne se conforme pas aux exigences dues à la pandémie, tandis que l’athlète exprime sa confusion et insiste sur le fait qu’il a reçu le feu vert de la Fédération de tennis. et les autorités du pays.

« Je vais vous donner quelque chose comme, vous savez, 20 minutes – ou si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez le demander – et vous devez nous donner les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas annuler votre visa », a déclaré le responsable australien vers quatre heures. le matin.

Le champion de tennis, après avoir exprimé sa confusion, s’exclame : « Cela me met dans une position très compromise lorsqu’à quatre heures du matin je ne peux pas appeler le président de Tennis Australia, je ne peux contacter personne du gouvernement de l’État de Victoria (…) Je ne sais pas ce que je peux vous dire d’autre. Je veux dire, j’ai fait tout ce qu’ils…, ce qu’on m’a demandé. «

Dans une longue conversation pleine d’obstacles bureaucratiques, le fonctionnaire demande des preuves de communications et de courriels avec les autorités de l’État de Victoria et le gouvernement central.

Le joueur de tennis insiste sur le fait qu’il ne peut pas obtenir les documents à l’aube et refuse de signer l’ordonnance de refus d’entrée dans le pays, connu pour ses politiques d’immigration strictes.

Le responsable explique qu’il sera escorté jusqu’à un hôtel géré par une société britannique, Serco, embauchée pour garder ceux qui se sont vu refuser l’entrée dans le pays pendant le traitement de leurs allégations.

Certains immigrés et demandeurs d’asile sont privés de liberté dans ces centres depuis des années.

Selon la transcription, l’athlète serbe insiste sur le contrôle douanier qui avait été testé positif au covid-19 dans un PCR et a donc reçu l’autorisation des autorités, entérinée par une commission médicale, d’entrer en Australie.

« J’ai envoyé le test sanguin pour les anticorps et le niveau était suffisant et j’ai reçu l’autorisation d’entrer en Australie et j’ai obtenu la documentation qui justifiait mon exemption médicale et la déclaration de voyage du gouvernement fédéral », explique le joueur de tennis.

Jusqu’à la fin, Djokovic Il commente la possibilité d’acheter un billet d’avion pour quitter l’Australie et le responsable met fin à l’entretien à 7h45 le 6 janvier.

L’odyssée du joueur de tennis a pris un virage à 180 degrés ce lundi lorsqu’un tribunal a donné son accord, lui a permis d’entrer dans le pays et contraint les autorités à payer les frais de justice.