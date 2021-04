L’Odyssée NBA de Deck

Le 9 avril, la bombe a explosé: Gabriel Deck a quitté le Real Madrid pour se rendre en NBA, signant pour le Thunder. La nouvelle n’a laissé personne indifférent; d’abord pour s’être fait connaître quelques heures seulement après que l’équipe de Pablo Laso se soit qualifiée pour les quarts de finale de l’Euroligue. Mais aussi à cause de l’énorme somme d’argent que l’Argentin va collecter d’ici juin, près de 4 millions de dollars, ce qui contraste largement avec les 400 000 qu’il a reçus du club blanc. De plus, le salaire est l’une des principales raisons pour lesquelles l’attaquant, qui avait déjà demandé une augmentation de salaire lors de son renouvellement à Madrid, a décidé de partir. Un montant similaire vous reviendra grâce au plancher salarial, que la franchise Oklahoima a décidé de couvrir à son arrivée., faisant une très grosse dépense sur le chemin en quelques mois seulement. Et en comptant ça, le premier d’entre eux l’a passé à faire des démarches pour pouvoir se rendre aux États-Unis et pouvoir, enfin, faire ses débuts.

Tout s’est réglé le 8, mais jusqu’au 12, le Thunder n’a pas fait l’annonce officielle. Bien sûr, il était encore temps pour le joueur argentin de pouvoir mettre les pieds de l’autre côté de l’Atlantique. Des problèmes de visa l’ont amenée à attendre jusqu’à neuf jours pour prendre le vol, ce qu’il a finalement fait le 21. À ce moment-là, Deck s’entraînait seul à Madrid, en dehors de la dynamique de l’équipe de Pablo Laso, et profitait de son temps libre en attendant patiemment que tout soit réglé et ainsi pouvoir voler dedans. avion vers votre nouvelle destination. Au milieu de tout cela et comme le rapporte le journal argentin Clarín, l’attaquant a dit au revoir à sa petite amie Tamara., qui le rejoindra la saison suivante. Le motif? Un tel mouvement n’a pas de sens alors que le Thunder n’a plus que 10 matchs de saison régulière. Et ils n’ont, bien sûr, aucune chance de jouer en séries éliminatoires.

A son arrivée, l’Argentin a dû rester en détention et passer six contrôles négatifs avant de pouvoir avoir des contacts avec le reste de ses nouveaux compagnons. ETÀ cette époque, il n’a vu que Rob Hennigan, directeur général adjoint Sam Presti, et un assistant avec qui il s’est entraîné seul. Ce furent les seuls moments où il quitta l’hôtel Colcord; Il n’a même pas visité le jardin botanique Myriad, qui était juste à côté de lui, pour prévenir d’éventuelles infections à coronavirus et pouvoir être avec le personnel le plus tôt possible. Deck nécessaire pour accumuler des minutes avec les Jeux olympiques juste au coin de la rue, et jouer des minutes était impératif pour pouvoir le faire. Sinon, il aurait été inactif du 8 avril jusqu’aux JO, une période trop longue pour tout professionnel digne de ce nom.

Enfin, le jour est venu. 20 jours après l’annonce de la nouvelle, Gabriel Deck pourra faire ses débuts dans le Thunder si son entraîneur, Mark Daigneault, le juge opportun. Il le fera, si tout va bien, contre les pélicans de Zion Williamson et dans l’Oklahoma, sa nouvelle maison.. Et il devra se mesurer pour entrer dans les plans de l’équipe pour la saison prochaine. Après beaucoup de patience et une odyssée qui aurait rendu fou n’importe qui, le coronavirus, le joueur argentin pourra réaliser le rêve de faire ses débuts dans la meilleure ligue du monde. et continuer à avancer dans une carrière qui, pour le moment, semble ne pas avoir de plafond. L’attente en aura valu la peine, sans aucun doute. Après tout, nous parlons de la NBA. Ce n’est pas pour moins.